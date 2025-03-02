https://ria.ru/20250302/zelenskij-2002620496.html

В Белом доме заявили о враждебности Зеленского к Трампу

В Белом доме заявили о враждебности Зеленского к Трампу - РИА Новости, 02.03.2025

В Белом доме заявили о враждебности Зеленского к Трампу

Владимир Зеленский прибыл на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне без желания вести переговоры о мире на Украине, он был враждебен и груб,... РИА Новости, 02.03.2025

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2025-03-02T21:03:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский прибыл на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне без желания вести переговоры о мире на Украине, он был враждебен и груб, заявила в воскресенье пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в интервью телеканалу Fox News. "К сожалению, президент Зеленский прибыл в настрое нежелания вести переговоры о мире. Президент Зеленский также был враждебен, и честно говоря, он был груб", - сообщила она.По ее словам, Зеленский в Овальном кабинете решил спорить с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и неоднократно прерывал американского лидера Дональда Трампа. Трамп в пятницу отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и отделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.

https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002596955.html

https://ria.ru/20250228/perepalka-2002359304.html

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в мире, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин