В Белом доме заявили о враждебности Зеленского к Трампу
Пресс-секретарь Белого дома Левитт назвала Зеленского враждебным и грубым
© AP Photo / Mystyslav ChernovДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский прибыл на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне без желания вести переговоры о мире на Украине, он был враждебен и груб, заявила в воскресенье пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в интервью телеканалу Fox News.
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"К сожалению, президент Зеленский прибыл в настрое нежелания вести переговоры о мире. Президент Зеленский также был враждебен, и честно говоря, он был груб", - сообщила она.
По ее словам, Зеленский в Овальном кабинете решил спорить с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и неоднократно прерывал американского лидера Дональда Трампа.
Трамп в пятницу отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и отделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
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