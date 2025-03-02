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Рогов рассказал о планах Зеленского сменить "главного хозяина" - РИА Новости, 02.03.2025
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13:09 02.03.2025
https://ria.ru/20250302/zelenskij-2002567619.html
Рогов рассказал о планах Зеленского сменить "главного хозяина"
Рогов рассказал о планах Зеленского сменить "главного хозяина" - РИА Новости, 02.03.2025
Рогов рассказал о планах Зеленского сменить "главного хозяина"
После провала переговоров в США Владимир Зеленский решил спешно сменить главного хозяина, сделав основную ставку на поддержку Евросоюза и Британии, заявил РИА... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T13:09:00+03:00
2025-03-02T13:09:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости. После провала переговоров в США Владимир Зеленский решил спешно сменить главного хозяина, сделав основную ставку на поддержку Евросоюза и Британии, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности после провальной поездки Зеленского в США пройдет в воскресенье. Ожидается участие в саммите и самого Зеленского. Сообщалось, что после публичной перепалки в пятницу в Белом доме была отменена совместная с президентом США Дональдом Трампом пресс-конференция, стороны не подписали соглашение о разработке украинских недр, а Зеленский покинул Белый дом раньше запланированного. Трамп после разговора заявил, что Зеленский проявил неуважение и не готов к миру. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт позднее заявила, что администрация президента США не намерена больше просто так "выписывать чеки на войну". "Зеленский в срочном порядке ищет нового главного хозяева, делая ставку на наднациональную поддержку Евросоюза и Британии. Зеленский готов бросить вызов Трампу, дерзить ему, так как уверен, что Трамп – это ненадолго, а глобалисты все равно возьмут власть в США по новой", - сказал Рогов. По его словам, Зеленский стал токсичен для Трампа, поэтому президент США решил от него дистанцироваться и избавиться как от ненужного балласта, чтобы не допустить развязывание глобального военного конфликта.
https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002530015.html
https://ria.ru/20250302/tramp-2002556873.html
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в мире, сша, россия, украина, владимир зеленский, дональд трамп, владимир рогов
В мире, США, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Рогов
Рогов рассказал о планах Зеленского сменить "главного хозяина"

Рогов: Зеленский после провала переговоров в США решил сменить главного хозяина

© AP Photo / Alex BabenkoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© AP Photo / Alex Babenko
Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости. После провала переговоров в США Владимир Зеленский решил спешно сменить главного хозяина, сделав основную ставку на поддержку Евросоюза и Британии, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности после провальной поездки Зеленского в США пройдет в воскресенье. Ожидается участие в саммите и самого Зеленского.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
"Может стать гораздо хуже": в США призвали Зеленского одуматься
Вчера, 06:13
Сообщалось, что после публичной перепалки в пятницу в Белом доме была отменена совместная с президентом США Дональдом Трампом пресс-конференция, стороны не подписали соглашение о разработке украинских недр, а Зеленский покинул Белый дом раньше запланированного. Трамп после разговора заявил, что Зеленский проявил неуважение и не готов к миру. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт позднее заявила, что администрация президента США не намерена больше просто так "выписывать чеки на войну".
"Зеленский в срочном порядке ищет нового главного хозяева, делая ставку на наднациональную поддержку Евросоюза и Британии. Зеленский готов бросить вызов Трампу, дерзить ему, так как уверен, что Трамп – это ненадолго, а глобалисты все равно возьмут власть в США по новой", - сказал Рогов.
По его словам, Зеленский стал токсичен для Трампа, поэтому президент США решил от него дистанцироваться и избавиться как от ненужного балласта, чтобы не допустить развязывание глобального военного конфликта.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Пресс-секретарь Трампа раскрыла, как он унизил Зеленского после перепалки
Вчера, 12:13
 
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