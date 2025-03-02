https://ria.ru/20250302/zalozhniki-2002588489.html

Нетаньяху назвал число оставшихся в Газе заложников ХАМАС

Нетаньяху назвал число оставшихся в Газе заложников ХАМАС - РИА Новости, 02.03.2025

Нетаньяху назвал число оставшихся в Газе заложников ХАМАС

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье на открытии заседания правительства озвучил оценки по количеству заложников, все еще находящихся в секторе... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T15:57:00+03:00

2025-03-02T15:57:00+03:00

2025-03-02T15:57:00+03:00

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биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 мар - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье на открытии заседания правительства озвучил оценки по количеству заложников, все еще находящихся в секторе Газа, согласно которым в живых могли остаться 24 из 59 пленников. "По имеющейся у Израиля информации, в настоящее время ХАМАС удерживает 59 заложников: до 24 из них живы и по меньшей мере 35 мертвы. Мы не отказываемся ни от одного из них и полны решимости вернуть их всех домой", - заявил Нетаньяху. Премьер напомнил, что Израиль согласен принять новый план США по продлению перемирия в секторе Газа на полтора месяца на период Рамадана и Песаха и указал на отказ палестинской стороны согласиться на эти сроки. "(Спецпосланник США по Ближнему Востоку Стивен - ред.) Уиткофф предложил продлить прекращение огня, так как пришел к выводу, что на данном этапе невозможно преодолеть разногласия между позициями Израиля и ХАМАС по вопросу второго этапа соглашения, и что требуется дополнительное время для переговоров с целью достижения возможного соглашения. Он охарактеризовал свое предложение как коридор к переговорам о втором этапе. Израиль готов к этому", - отметил Нетаньяху. Согласно предложению Уиткоффа, в первый день реализации его плана будет освобождена половина заложников. В конце этого процесса, если будет достигнута договоренность, будут освобождены все оставшиеся заложники также одним этапом. С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. За 15 месяцев вооруженной эскалации погибли 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян. Конфликт распространился на Ливан и Йемен, а также спровоцировал обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками тел погибших, восстановление сектора Газа и окончание его блокады. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.

https://ria.ru/20250302/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20250128/gaza-1995780481.html

https://ria.ru/20250123/gaza-1995037099.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, сша, ближний восток, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году