Нетаньяху назвал число оставшихся в Газе заложников ХАМАС
Нетаньяху: в секторе Газа могли остаться в живых 24 из 59 заложников ХАМАС
© AP Photo / Abir SultanПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© AP Photo / Abir Sultan
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 мар - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье на открытии заседания правительства озвучил оценки по количеству заложников, все еще находящихся в секторе Газа, согласно которым в живых могли остаться 24 из 59 пленников.
Премьер напомнил, что Израиль согласен принять новый план США по продлению перемирия в секторе Газа на полтора месяца на период Рамадана и Песаха и указал на отказ палестинской стороны согласиться на эти сроки.
"(Спецпосланник США по Ближнему Востоку Стивен - ред.) Уиткофф предложил продлить прекращение огня, так как пришел к выводу, что на данном этапе невозможно преодолеть разногласия между позициями Израиля и ХАМАС по вопросу второго этапа соглашения, и что требуется дополнительное время для переговоров с целью достижения возможного соглашения. Он охарактеризовал свое предложение как коридор к переговорам о втором этапе. Израиль готов к этому", - отметил Нетаньяху.
Согласно предложению Уиткоффа, в первый день реализации его плана будет освобождена половина заложников. В конце этого процесса, если будет достигнута договоренность, будут освобождены все оставшиеся заложники также одним этапом.
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С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. За 15 месяцев вооруженной эскалации погибли 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян. Конфликт распространился на Ливан и Йемен, а также спровоцировал обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками тел погибших, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
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