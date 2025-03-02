https://ria.ru/20250302/vzryvy-2002631542.html
В Днепропетровске прогремели взрывы
В Днепропетровске прогремели взрывы - РИА Новости, 02.03.2025
В Днепропетровске прогремели взрывы
В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T23:05:00+03:00
2025-03-02T23:05:00+03:00
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал "Общественное".Ранее в воскресенье вечером воздушная тревога была объявлена в восьми областях Украины, в том числе в Киевской, Днепропетровской и Харьковской."В Днепре (Днепропетровск. — Прим. ред.) слышны звуки взрывов", — говорится в тексте публикации.Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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днепропетровск, в мире, вооруженные силы украины, харьков, россия
Днепропетровск, В мире, Вооруженные силы Украины, Харьков, Россия
В Днепропетровске прогремели взрывы
В Днепропетровске прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги