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В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 02.03.2025
В Киеве прогремели взрывы
Взрывы раздаются в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T00:59:00+03:00
2025-03-02T00:59:00+03:00
2025-03-02T00:59:00+03:00
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Взрывы раздаются в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "В Киеве слышны взрывы", - говорится в публикации "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве после воздушной тревоги прогремели взрывы