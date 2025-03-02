Рейтинг@Mail.ru
В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 02.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:06 02.03.2025 (обновлено: 23:11 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/vzryv-2002631631.html
В Харькове прогремел взрыв
В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 02.03.2025
В Харькове прогремел взрыв
В Харькове прогремел взрыв, сообщил украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T23:06:00+03:00
2025-03-02T23:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150814/80/1508148073_0:304:3001:1992_1920x0_80_0_0_eeaf381c0d1a6b1dcb3b2795be3a8699.jpg
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В Харькове прогремел взрыв, сообщил украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале."В Харькове был слышен взрыв", — говорится в тексте публикации.Ранее в воскресенье вечером воздушная тревога была объявлена в восьми областях Украины, в том числе в Киевской, Днепропетровской и Харьковской. Позднее местные СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске.Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250302/vzryvy-2002631542.html
харьков
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150814/80/1508148073_122:0:2789:2000_1920x0_80_0_0_a40fda911ee15806cab545ca21bba73d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, харьков, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Украина, Вооруженные силы Украины
В Харькове прогремел взрыв

В Харькове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

© Depositphotos.com / ValirinПлощадь Конституции в Харькове
Площадь Конституции в Харькове - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© Depositphotos.com / Valirin
Площадь Конституции в Харькове. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В Харькове прогремел взрыв, сообщил украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале.
Харькове был слышен взрыв", — говорится в тексте публикации.
Ранее в воскресенье вечером воздушная тревога была объявлена в восьми областях Украины, в том числе в Киевской, Днепропетровской и Харьковской. Позднее местные СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Сотрудник полиции Украины исследует обломки - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
В Днепропетровске прогремели взрывы
Вчера, 23:05
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала