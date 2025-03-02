https://ria.ru/20250302/vyplaty-2002598075.html

В Курской области начались выплаты потерявшим имущество переселенцам

В Курской области начались выплаты потерявшим имущество переселенцам - РИА Новости, 02.03.2025

В Курской области начались выплаты потерявшим имущество переселенцам

Ежемесячные выплаты начали поступать потерявшим имущество вынужденным переселенцам из курского приграничья, по поручению президента средства будут начисляться... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T17:45:00+03:00

2025-03-02T17:45:00+03:00

2025-03-02T17:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

общество

курская область

россия

александр хинштейн

владимир путин

михаил мишустин

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975355753_0:37:1155:687_1920x0_80_0_0_b25492b68ef8a20a7aaea0f76c958e84.jpg

КУРСК, 2 мар — РИА Новости. Ежемесячные выплаты начали поступать потерявшим имущество вынужденным переселенцам из курского приграничья, по поручению президента средства будут начисляться до полного освобождения региона от ВСУ, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что выплаты в 65 тысяч рублей должны получать все жители Курской области, потерявшие имущество, - и пенсионеры, и работающие, и дети. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил выделение порядка 44 миллиардов рублей на эти цели. "С сегодняшнего дня начинаются ежемесячные выплаты в 65 тысяч рублей жителям курского приграничья, потерявшим свое имущество в результате вторжения ВСУ: такое беспрецедентное решение ранее было принято нашим президентом после моего обращения", - сообщил Хинштейн. Он добавил, что с коллегами из правительства РФ удалось оперативно запустить весь процесс, как и планировалось, средства из федерального бюджета успели поступить в регион до конца недели. По словам врио губернатора, ежемесячную выплату будут получать те, кому ранее было выплачено по 150 тысяч рублей в связи с утратой имущества. "Эти средства люди смогут использовать на обустройство нового жилья, восстановление личных подсобных хозяйств и другие цели. Деньги будут платиться каждый месяц до полного освобождения всей территории региона. Уже сейчас переведено свыше 1,6 миллиарда на счета банков – это значит, что первые выплаты кто-то сможет получить уже сегодня вечером!" - добавил Хинштейн. Ранее Хинштейн сообщал, что поручил региональному правительству уведомлять курян о положенных им выплатах.

https://ria.ru/20250205/putin-1997598637.html

https://ria.ru/20250218/vyplaty-2000161032.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, курская область, россия, александр хинштейн, владимир путин, михаил мишустин, вооруженные силы украины