https://ria.ru/20250302/vsu-2002619929.html

В Курской области бойцы ВС России дали жесточайший отпор ВСУ

В Курской области бойцы ВС России дали жесточайший отпор ВСУ - РИА Новости, 02.03.2025

В Курской области бойцы ВС России дали жесточайший отпор ВСУ

Улицы в освобожденных Погребках в Курской области после ожесточенных боев оказались завалены телами убитых украинских военных, передает из населенного пункта... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T21:00:00+03:00

2025-03-02T21:00:00+03:00

2025-03-02T23:49:00+03:00

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суджанский район

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ПОГРЕБКИ (Курская обл.), 2 мар — РИА Новости. Улицы в освобожденных Погребках в Курской области после ожесточенных боев оказались завалены телами убитых украинских военных, передает из населенного пункта корреспондент РИА Новости, которому первым из журналистов удалось там побывать. "Украинские солдаты пытались зайти в Погребки. Получили жесточайший отпор. К сожалению, разрушили российскую церковь. Считаю, что у них нет Бога в душе. И вот к чему это все привело", — рассказал агентству боец 9-го полка 18-й дивизии группировки "Север" с позывным "Тихий".Улицы Погребков завалены телами убитых украинских военнослужащих. Также присутствует сожженная зарубежная бронетехника, в частности БМП Bradley. Сейчас российские военнослужащие занимаются сбором трофеев. Вдоль дорог лежат западные гранатометы. В нескольких километрах от населенного пункта в лесопосадке стоит уничтоженный бронеавтомобиль Roshel Senator. Над Погребками развеваются флаги России и 9-го полка. "Как мы заняли ангары, я и мой товарищ поднялись на мачте, вывесили флаг нашего полка, нашего комбата, который погиб. <...> Мы за него будем мстить", — добавил "Тихий".Сергей Чебнев — командир батальона 9-го полка с позывным "Отмель" удостоен звания Героя России посмертно. Он погиб 18 августа во время обороны Малой Локни в Курской области.В среду Минобороны сообщило об освобождении группировкой "Север" села Погребки в Суджанском районе Курской области. Всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 64 535 военнослужащих и 382 танка.

https://ria.ru/20250302/bradley-2002590260.html

https://ria.ru/20250228/kurskaya-2002202270.html

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россия, курская область, суджанский район, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф