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В Курской области бойцы ВС России дали жесточайший отпор ВСУ - РИА Новости, 02.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:00 02.03.2025 (обновлено: 23:49 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/vsu-2002619929.html
В Курской области бойцы ВС России дали жесточайший отпор ВСУ
В Курской области бойцы ВС России дали жесточайший отпор ВСУ - РИА Новости, 02.03.2025
В Курской области бойцы ВС России дали жесточайший отпор ВСУ
Улицы в освобожденных Погребках в Курской области после ожесточенных боев оказались завалены телами убитых украинских военных, передает из населенного пункта... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T21:00:00+03:00
2025-03-02T23:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджанский район
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ПОГРЕБКИ (Курская обл.), 2 мар — РИА Новости. Улицы в освобожденных Погребках в Курской области после ожесточенных боев оказались завалены телами убитых украинских военных, передает из населенного пункта корреспондент РИА Новости, которому первым из журналистов удалось там побывать. &quot;Украинские солдаты пытались зайти в Погребки. Получили жесточайший отпор. К сожалению, разрушили российскую церковь. Считаю, что у них нет Бога в душе. И вот к чему это все привело&quot;, — рассказал агентству боец 9-го полка 18-й дивизии группировки &quot;Север&quot; с позывным &quot;Тихий&quot;.Улицы Погребков завалены телами убитых украинских военнослужащих. Также присутствует сожженная зарубежная бронетехника, в частности БМП Bradley. Сейчас российские военнослужащие занимаются сбором трофеев. Вдоль дорог лежат западные гранатометы. В нескольких километрах от населенного пункта в лесопосадке стоит уничтоженный бронеавтомобиль Roshel Senator. Над Погребками развеваются флаги России и 9-го полка. &quot;Как мы заняли ангары, я и мой товарищ поднялись на мачте, вывесили флаг нашего полка, нашего комбата, который погиб. &lt;...&gt; Мы за него будем мстить&quot;, — добавил &quot;Тихий&quot;.Сергей Чебнев — командир батальона 9-го полка с позывным "Отмель" удостоен звания Героя России посмертно. Он погиб 18 августа во время обороны Малой Локни в Курской области.В среду Минобороны сообщило об освобождении группировкой "Север" села Погребки в Суджанском районе Курской области. Всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 64 535 военнослужащих и 382 танка.
https://ria.ru/20250302/bradley-2002590260.html
https://ria.ru/20250228/kurskaya-2002202270.html
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курская область
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Освобожденное село Погребки в Курской области
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россия, курская область, суджанский район, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджанский район, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Курской области бойцы ВС России дали жесточайший отпор ВСУ

Улицы в освобожденных Погребках завалены телами убитых украинских военных

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ПОГРЕБКИ (Курская обл.), 2 мар — РИА Новости. Улицы в освобожденных Погребках в Курской области после ожесточенных боев оказались завалены телами убитых украинских военных, передает из населенного пункта корреспондент РИА Новости, которому первым из журналистов удалось там побывать.
«

"Украинские солдаты пытались зайти в Погребки. Получили жесточайший отпор. К сожалению, разрушили российскую церковь. Считаю, что у них нет Бога в душе. И вот к чему это все привело", — рассказал агентству боец 9-го полка 18-й дивизии группировки "Север" с позывным "Тихий".

Захваченная американская БМП Bradley ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
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Вчера, 16:16
Улицы Погребков завалены телами убитых украинских военнослужащих. Также присутствует сожженная зарубежная бронетехника, в частности БМП Bradley. Сейчас российские военнослужащие занимаются сбором трофеев. Вдоль дорог лежат западные гранатометы. В нескольких километрах от населенного пункта в лесопосадке стоит уничтоженный бронеавтомобиль Roshel Senator. Над Погребками развеваются флаги России и 9-го полка.
«

"Как мы заняли ангары, я и мой товарищ поднялись на мачте, вывесили флаг нашего полка, нашего комбата, который погиб. <...> Мы за него будем мстить", — добавил "Тихий".

Сергей Чебнев — командир батальона 9-го полка с позывным "Отмель" удостоен звания Героя России посмертно. Он погиб 18 августа во время обороны Малой Локни в Курской области.
В среду Минобороны сообщило об освобождении группировкой "Север" села Погребки в Суджанском районе Курской области.
Всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 64 535 военнослужащих и 382 танка.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСуджанский районВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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