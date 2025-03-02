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ВСУ перебрасывают дополнительные резервы в Часов Яр, сообщил Пушилин
ВСУ перебрасывают дополнительные резервы в Часов Яр, сообщил Пушилин - РИА Новости, 02.03.2025
ВСУ перебрасывают дополнительные резервы в Часов Яр, сообщил Пушилин
ВСУ перекидывают дополнительные резервы в Часов Яр в ДНР, где продолжаются городские бои, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T20:48:00+03:00
2025-03-02T20:48:00+03:00
2025-03-02T20:48:00+03:00
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. ВСУ перекидывают дополнительные резервы в Часов Яр в ДНР, где продолжаются городские бои, сообщил глава региона Денис Пушилин. "Часов Яр. Продолжаются городские бои, продолжает противник перекидывать дополнительные резервы, есть еще пока что такие возможности... Краснолиманское направление. Мы также видим, что без каких-то серьезных рывков, но тем не менее планомерно удерживается ситуация, где-то улучшаются позиции, что вполне в этом направлении сейчас на данном этапе устраивает", - сказал Пушилин, соответствующая видеозапись опубликована в его Telegram-канале. Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он стоит практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец – Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года. Дополнительные трудности при штурме создавал канал Северский Донец – Донбасс, за которым находилась основная часть города. Сперва российские войска выбили ВСУ из микрорайона Канал, расположенного на востоке города, а затем двинулись дальше на запад.
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часов яр, донбасс, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Часов Яр, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ перебрасывают дополнительные резервы в Часов Яр, сообщил Пушилин
Пушилин: ВСУ перебрасывают дополнительные резервы в Часов Яр, где идут бои