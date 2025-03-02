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Пушилин рассказал о попытках ВСУ укрепиться в районе Дзержинска - РИА Новости, 02.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:40 02.03.2025
https://ria.ru/20250302/vsu-2002617149.html
Пушилин рассказал о попытках ВСУ укрепиться в районе Дзержинска
Пушилин рассказал о попытках ВСУ укрепиться в районе Дзержинска - РИА Новости, 02.03.2025
Пушилин рассказал о попытках ВСУ укрепиться в районе Дзержинска
ВСУ пытались безуспешно укрепиться в районе освобожденного Дзержинска, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T20:40:00+03:00
2025-03-02T20:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
торецк
денис пушилин
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. ВСУ пытались безуспешно укрепиться в районе освобожденного Дзержинска, сообщил глава региона Денис Пушилин. "После освобождения Торецка (Дзержинска - ред.) противник в пригородах Торецка пытается зацепиться, пытается к каким-то активным действиям перейти, потому что дальше после Дзержинска для противника ситуация крайне плачевна, поэтому даже были попытки в направлении терриконов противнику продвигаться. Пытался противник в этом направлении двигаться, но сейчас фиксируем, что это безуспешно", - сказал Пушилин на видеозаписи, опубликованной в его Telegram-канале. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска 7 февраля. По сообщению ведомства, ВСУ из города выбили подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования "Ветераны" группировки войск "Центр".
https://ria.ru/20250226/spetsoperatsiya-2001481275.html
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торецк, денис пушилин, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Торецк, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Пушилин рассказал о попытках ВСУ укрепиться в районе Дзержинска

Пушилин: ВСУ пытались безуспешно укрепиться в районе освобожденного Дзержинска

© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военные возле фронтовой зоны в районе Часов Яра
Украинские военные возле фронтовой зоны в районе Часов Яра - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военные возле фронтовой зоны в районе Часов Яра. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. ВСУ пытались безуспешно укрепиться в районе освобожденного Дзержинска, сообщил глава региона Денис Пушилин.
"После освобождения Торецка (Дзержинска - ред.) противник в пригородах Торецка пытается зацепиться, пытается к каким-то активным действиям перейти, потому что дальше после Дзержинска для противника ситуация крайне плачевна, поэтому даже были попытки в направлении терриконов противнику продвигаться. Пытался противник в этом направлении двигаться, но сейчас фиксируем, что это безуспешно", - сказал Пушилин на видеозаписи, опубликованной в его Telegram-канале.
Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска 7 февраля. По сообщению ведомства, ВСУ из города выбили подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования "Ветераны" группировки войск "Центр".
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Специальная военная операция на УкраинеТорецкДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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