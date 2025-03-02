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Пушилин рассказал о попытках ВСУ укрепиться в районе Дзержинска

Пушилин рассказал о попытках ВСУ укрепиться в районе Дзержинска - РИА Новости, 02.03.2025

Пушилин рассказал о попытках ВСУ укрепиться в районе Дзержинска

ВСУ пытались безуспешно укрепиться в районе освобожденного Дзержинска, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T20:40:00+03:00

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2025-03-02T20:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

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денис пушилин

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. ВСУ пытались безуспешно укрепиться в районе освобожденного Дзержинска, сообщил глава региона Денис Пушилин. "После освобождения Торецка (Дзержинска - ред.) противник в пригородах Торецка пытается зацепиться, пытается к каким-то активным действиям перейти, потому что дальше после Дзержинска для противника ситуация крайне плачевна, поэтому даже были попытки в направлении терриконов противнику продвигаться. Пытался противник в этом направлении двигаться, но сейчас фиксируем, что это безуспешно", - сказал Пушилин на видеозаписи, опубликованной в его Telegram-канале. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска 7 февраля. По сообщению ведомства, ВСУ из города выбили подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования "Ветераны" группировки войск "Центр".

https://ria.ru/20250226/spetsoperatsiya-2001481275.html

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торецк, денис пушилин, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность