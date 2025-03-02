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Симоньян прокомментировала поведение Трампа на встрече с Зеленским

Симоньян прокомментировала поведение Трампа на встрече с Зеленским - РИА Новости, 02.03.2025

Симоньян прокомментировала поведение Трампа на встрече с Зеленским

Президент США Дональд Трамп вел себя безупречно вежливо на встрече с Владимиром Зеленским, чтобы дать ему возможность чувствовать себя в гостях как дома,... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T22:11:00+03:00

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ВЛАДИВОСТОК, 2 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вел себя безупречно вежливо на встрече с Владимиром Зеленским, чтобы дать ему возможность чувствовать себя в гостях как дома, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. "С самого начала Трамп вел себя безупречно вежливо, с точки зрения, опять-таки, правил гостеприимства вот этой вот старой Америки. Он несколько раз сказал: "Для нас честь принимать вас здесь". Он прямо так и сказал: "Мы очень рады, что вы приехали". Он сказал, обращаясь к журналистам: "Я знаю его много лет", что для Трампа всегда является такой вот меткой, только не черной, а наоборот, хорошим таким знаком: когда он о ком-то говорит: "я знаю его много лет". Он четырежды, я специально посчитала, он четырежды повторил: "У вас очень храбрые солдаты, ты можешь гордиться своей армией, ты можешь гордиться своими солдатами, ты можешь гордиться своими генералами", - сказала она в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Также Симоньян обратила внимание на то, что президент США на встрече объявил, что готов обед и "с ним (Зеленским) отобедает и после этого подпишет сделку". "Более того, он даже вслух сказал, его вынудили журналисты, тем не менее он сказал, что он будет продолжать поставлять оружие на Украину. Он оговорился, что надеется, что немного, потому что надеется, что все это скоро кончится, и оно не понадобится. Но, тем не менее, он это произнес. Он сделал все, чтобы Зеленский чувствовал себя в гостях как дома... Он всё время ему подкидывал что-то, за что.. можно было зацепиться и хотя бы проявить элементарную формальную ответную вежливость, которая даже вот эта формальная вежливость, она очень много значит для старой Америки", - добавила Симоньян. Она отметила, что Трамп на встрече дал Зеленскому "шикарный шанс", но он им не воспользовался. "И у меня закралась такая мысль, а может он и не хотел подписывать эту сделку? Может он просто как человек чести, наверное, не хочу опять говорить громких слов, подчеркиваю, что я это говорю очень осторожно, дал Зеленскому шанс, которым этот клоун, наркоман и пациент, лежащий уже в недалеком будущем в палате № 6, не воспользовался. Просто не воспользовался, потому что криворожская школа дипломатии не подразумевает для человека возможности воспользоваться такими широкими жестами. Может быть так и было", - предположила она. Трамп в пятницу отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.

https://ria.ru/20250302/sdelka-2002623958.html

https://ria.ru/20250301/ssha-2002404534.html

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