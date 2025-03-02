СМИ раскрыли, с какой проблемой столкнулся Вэнс после перепалки с Зеленским
Проукраинские протестующие сорвали отдых Вэнса после конфликта с Зеленским
© AP Photo / Matthias SchraderВице-президент США Джей Ди Вэнс
© AP Photo / Matthias Schrader
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Проукраинские протестующие сорвали отдых вице-президента США Джея Ди Вэнса в Вермонте после перепалки с Владимиром Зеленским, сообщает Fox News.
"Вэнса, который привез свою семью на курорт Шугарбуш в Уоррене, штат Вермонт, в субботу встретили протестующие с плакатами в поддержку Украины", — говорится в публикации.
"Вэнса, который привез свою семью на курорт Шугарбуш в Уоррене, штат Вермонт, в субботу встретили протестующие с плакатами в поддержку Украины", — говорится в публикации.
Отмечается, что протестующих были сотни, они несли плакаты, в которых называли вице-президента "нацистской мразью", обвиняли его в "предательстве" и советовали ему "кататься на лыжах в России".
Вэнс и его семья планировали остановиться в четырехзвездочном отеле неподалеку от курорта, но, столкнувшись с переполохом, переехали в другое место, сообщает телеканал.
В итоге вице-президент США катался на другой стороне горы, чтобы избежать толпы, но протестующие собрались и там.
Вместе с тем один из лыжников пожаловался на демонстрантов и назвал их "чертовыми идиотами".
Встреча Трампа и Зеленского, переросшая в итоге в перепалку, состоялась в Вашингтоне в пятницу. По данным телеканала Fox News, американский лидер "вышвырнул" главу киевского режима из-за проявленного тем неуважения. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.
В свою очередь, телеканал CBS News со ссылкой на сведения из высокопоставленных источников в окружении американского лидера сообщал, что произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине. Отмечалось, что чиновники в Киеве после произошедшего впали в отчаяние и добиваются от Белого дома возвращения к обсуждению, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским в настоящее время не хочет.
Вэнс и его семья планировали остановиться в четырехзвездочном отеле неподалеку от курорта, но, столкнувшись с переполохом, переехали в другое место, сообщает телеканал.
В итоге вице-президент США катался на другой стороне горы, чтобы избежать толпы, но протестующие собрались и там.
Вместе с тем один из лыжников пожаловался на демонстрантов и назвал их "чертовыми идиотами".
Встреча Трампа и Зеленского, переросшая в итоге в перепалку, состоялась в Вашингтоне в пятницу. По данным телеканала Fox News, американский лидер "вышвырнул" главу киевского режима из-за проявленного тем неуважения. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.
В свою очередь, телеканал CBS News со ссылкой на сведения из высокопоставленных источников в окружении американского лидера сообщал, что произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине. Отмечалось, что чиновники в Киеве после произошедшего впали в отчаяние и добиваются от Белого дома возвращения к обсуждению, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским в настоящее время не хочет.