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СМИ раскрыли, с какой проблемой столкнулся Вэнс после перепалки с Зеленским - РИА Новости, 02.03.2025
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08:43 02.03.2025 (обновлено: 15:57 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/vens-2002536375.html
СМИ раскрыли, с какой проблемой столкнулся Вэнс после перепалки с Зеленским
СМИ раскрыли, с какой проблемой столкнулся Вэнс после перепалки с Зеленским - РИА Новости, 02.03.2025
СМИ раскрыли, с какой проблемой столкнулся Вэнс после перепалки с Зеленским
Проукраинские протестующие сорвали отдых вице-президента США Джея Ди Вэнса в Вермонте после перепалки с Владимиром Зеленским, сообщает Fox News. "Вэнса, который РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T08:43:00+03:00
2025-03-02T15:57:00+03:00
в мире
сша
вермонт
владимир зеленский
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Проукраинские протестующие сорвали отдых вице-президента США Джея Ди Вэнса в Вермонте после перепалки с Владимиром Зеленским, сообщает Fox News. "Вэнса, который привез свою семью на курорт Шугарбуш в Уоррене, штат Вермонт, в субботу встретили протестующие с плакатами в поддержку Украины", — говорится в публикации. Отмечается, что протестующих были сотни, они несли плакаты, в которых называли вице-президента "нацистской мразью", обвиняли его в "предательстве" и советовали ему "кататься на лыжах в России". Вэнс и его семья планировали остановиться в четырехзвездочном отеле неподалеку от курорта, но, столкнувшись с переполохом, переехали в другое место, сообщает телеканал. В итоге вице-президент США катался на другой стороне горы, чтобы избежать толпы, но протестующие собрались и там. Вместе с тем один из лыжников пожаловался на демонстрантов и назвал их "чертовыми идиотами". Встреча Трампа и Зеленского, переросшая в итоге в перепалку, состоялась в Вашингтоне в пятницу. По данным телеканала Fox News, американский лидер "вышвырнул" главу киевского режима из-за проявленного тем неуважения. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено. В свою очередь, телеканал CBS News со ссылкой на сведения из высокопоставленных источников в окружении американского лидера сообщал, что произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине. Отмечалось, что чиновники в Киеве после произошедшего впали в отчаяние и добиваются от Белого дома возвращения к обсуждению, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским в настоящее время не хочет.
https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002549662.html
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сша
вермонт
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в мире, сша, вермонт, владимир зеленский, вашингтон (штат)
В мире, США, Вермонт, Владимир Зеленский, Вашингтон (штат)
СМИ раскрыли, с какой проблемой столкнулся Вэнс после перепалки с Зеленским

Проукраинские протестующие сорвали отдых Вэнса после конфликта с Зеленским

© AP Photo / Matthias SchraderВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Проукраинские протестующие сорвали отдых вице-президента США Джея Ди Вэнса в Вермонте после перепалки с Владимиром Зеленским, сообщает Fox News.

"Вэнса, который привез свою семью на курорт Шугарбуш в Уоррене, штат Вермонт, в субботу встретили протестующие с плакатами в поддержку Украины", — говорится в публикации.
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Отмечается, что протестующих были сотни, они несли плакаты, в которых называли вице-президента "нацистской мразью", обвиняли его в "предательстве" и советовали ему "кататься на лыжах в России".

Вэнс и его семья планировали остановиться в четырехзвездочном отеле неподалеку от курорта, но, столкнувшись с переполохом, переехали в другое место, сообщает телеканал.

В итоге вице-президент США катался на другой стороне горы, чтобы избежать толпы, но протестующие собрались и там.

Вместе с тем один из лыжников пожаловался на демонстрантов и назвал их "чертовыми идиотами".

Встреча Трампа и Зеленского, переросшая в итоге в перепалку, состоялась в Вашингтоне в пятницу. По данным телеканала Fox News, американский лидер "вышвырнул" главу киевского режима из-за проявленного тем неуважения. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.

В свою очередь, телеканал CBS News со ссылкой на сведения из высокопоставленных источников в окружении американского лидера сообщал, что произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине. Отмечалось, что чиновники в Киеве после произошедшего впали в отчаяние и добиваются от Белого дома возвращения к обсуждению, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским в настоящее время не хочет.
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