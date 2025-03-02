https://ria.ru/20250302/vens-2002536375.html

СМИ раскрыли, с какой проблемой столкнулся Вэнс после перепалки с Зеленским

СМИ раскрыли, с какой проблемой столкнулся Вэнс после перепалки с Зеленским - РИА Новости, 02.03.2025

СМИ раскрыли, с какой проблемой столкнулся Вэнс после перепалки с Зеленским

Проукраинские протестующие сорвали отдых вице-президента США Джея Ди Вэнса в Вермонте после перепалки с Владимиром Зеленским, сообщает Fox News. "Вэнса, который РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T08:43:00+03:00

2025-03-02T08:43:00+03:00

2025-03-02T15:57:00+03:00

в мире

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Проукраинские протестующие сорвали отдых вице-президента США Джея Ди Вэнса в Вермонте после перепалки с Владимиром Зеленским, сообщает Fox News. "Вэнса, который привез свою семью на курорт Шугарбуш в Уоррене, штат Вермонт, в субботу встретили протестующие с плакатами в поддержку Украины", — говорится в публикации. Отмечается, что протестующих были сотни, они несли плакаты, в которых называли вице-президента "нацистской мразью", обвиняли его в "предательстве" и советовали ему "кататься на лыжах в России". Вэнс и его семья планировали остановиться в четырехзвездочном отеле неподалеку от курорта, но, столкнувшись с переполохом, переехали в другое место, сообщает телеканал. В итоге вице-президент США катался на другой стороне горы, чтобы избежать толпы, но протестующие собрались и там. Вместе с тем один из лыжников пожаловался на демонстрантов и назвал их "чертовыми идиотами". Встреча Трампа и Зеленского, переросшая в итоге в перепалку, состоялась в Вашингтоне в пятницу. По данным телеканала Fox News, американский лидер "вышвырнул" главу киевского режима из-за проявленного тем неуважения. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено. В свою очередь, телеканал CBS News со ссылкой на сведения из высокопоставленных источников в окружении американского лидера сообщал, что произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине. Отмечалось, что чиновники в Киеве после произошедшего впали в отчаяние и добиваются от Белого дома возвращения к обсуждению, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским в настоящее время не хочет.

https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002549662.html

https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002544900.html

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в мире, сша, вермонт, владимир зеленский, вашингтон (штат)