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В Московском зоопарке спасли утят - РИА Новости, 02.03.2025
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15:02 02.03.2025
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В Московском зоопарке спасли утят
В Московском зоопарке спасли утят - РИА Новости, 02.03.2025
В Московском зоопарке спасли утят
Сотрудники Московского зоопарка спасли выводок утят, которых вольная кряква высидела и привела на Большой пруд, сообщил зоосад в Telegram-канале. РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T15:02:00+03:00
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Сотрудники Московского зоопарка спасли выводок утят, которых вольная кряква высидела и привела на Большой пруд, сообщил зоосад в Telegram-канале. "Сегодня, второго марта 2025 года, вольная кряква высидела и привела на Большой пруд выводок утят. Утята провалились в колодец ливневой канализации. Силами сотрудников отдела орнитологии и бойцов охраны утята были извлечены из колодца и помещены в теплый брудер в Доме Птиц", — говорится в тексте публикации. В зоосаде уточнили, что маму утят поймать не удалось, она бегала по льду в отдалении.
https://ria.ru/20250223/ptenets-2001091032.html
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городское хозяйство москвы, московский зоопарк, общество
Хорошие новости, Городское хозяйство Москвы, Московский зоопарк, Общество
В Московском зоопарке спасли утят

Сотрудники Московского зоопарка спасли утят из колодца ливневой канализации

© АГН "Москва" / Софья СандурскаяУтка и утята
Утка и утята - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© АГН "Москва" / Софья Сандурская
Утка и утята. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Сотрудники Московского зоопарка спасли выводок утят, которых вольная кряква высидела и привела на Большой пруд, сообщил зоосад в Telegram-канале.
"Сегодня, второго марта 2025 года, вольная кряква высидела и привела на Большой пруд выводок утят. Утята провалились в колодец ливневой канализации. Силами сотрудников отдела орнитологии и бойцов охраны утята были извлечены из колодца и помещены в теплый брудер в Доме Птиц", — говорится в тексте публикации.
В зоосаде уточнили, что маму утят поймать не удалось, она бегала по льду в отдалении.
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