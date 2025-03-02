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В Московском зоопарке спасли утят

В Московском зоопарке спасли утят - РИА Новости, 02.03.2025

В Московском зоопарке спасли утят

Сотрудники Московского зоопарка спасли выводок утят, которых вольная кряква высидела и привела на Большой пруд, сообщил зоосад в Telegram-канале. РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T15:02:00+03:00

2025-03-02T15:02:00+03:00

2025-03-02T15:02:00+03:00

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Сотрудники Московского зоопарка спасли выводок утят, которых вольная кряква высидела и привела на Большой пруд, сообщил зоосад в Telegram-канале. "Сегодня, второго марта 2025 года, вольная кряква высидела и привела на Большой пруд выводок утят. Утята провалились в колодец ливневой канализации. Силами сотрудников отдела орнитологии и бойцов охраны утята были извлечены из колодца и помещены в теплый брудер в Доме Птиц", — говорится в тексте публикации. В зоосаде уточнили, что маму утят поймать не удалось, она бегала по льду в отдалении.

https://ria.ru/20250223/ptenets-2001091032.html

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городское хозяйство москвы, московский зоопарк, общество