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Песков рассказал про долгий путь в восстановлении отношений России и США

Песков рассказал про долгий путь в восстановлении отношений России и США - РИА Новости, 02.03.2025

Песков рассказал про долгий путь в восстановлении отношений России и США

Отношениям России и США был нанесен огромный ущерб, для их восстановления предстоит пройти долгий путь, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T11:05:00+03:00

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дмитрий песков

павел зарубин

политика

в мире

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Отношениям России и США был нанесен огромный ущерб, для их восстановления предстоит пройти долгий путь, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Видеоинтервью представителя Кремля было записано 26 февраля и опубликовано в воскресенье в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина."Сейчас предпринимаются попытки выйти на диалог, наладить все отношения. Предстоит долгий путь, потому что нанесен огромный ущерб всему комплексу двусторонних отношений", - подчеркнул Песков, говоря о перспективах восстановления диалога России и США.

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россия, сша, дмитрий песков, павел зарубин, политика, в мире, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде