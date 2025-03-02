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Песков рассказал про долгий путь в восстановлении отношений России и США
Песков рассказал про долгий путь в восстановлении отношений России и США - РИА Новости, 02.03.2025
Песков рассказал про долгий путь в восстановлении отношений России и США
Отношениям России и США был нанесен огромный ущерб, для их восстановления предстоит пройти долгий путь, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T11:05:00+03:00
2025-03-02T11:05:00+03:00
2025-03-02T11:18:00+03:00
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политика
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Отношениям России и США был нанесен огромный ущерб, для их восстановления предстоит пройти долгий путь, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Видеоинтервью представителя Кремля было записано 26 февраля и опубликовано в воскресенье в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина."Сейчас предпринимаются попытки выйти на диалог, наладить все отношения. Предстоит долгий путь, потому что нанесен огромный ущерб всему комплексу двусторонних отношений", - подчеркнул Песков, говоря о перспективах восстановления диалога России и США.
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Россия, США, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Политика, В мире, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Песков рассказал про долгий путь в восстановлении отношений России и США
Песков: для восстановления отношений России и США потребуется долгий путь