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Песков ответил на вопрос о возобновлении работы с американскими компаниями

Песков ответил на вопрос о возобновлении работы с американскими компаниями - РИА Новости, 02.03.2025

Песков ответил на вопрос о возобновлении работы с американскими компаниями

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью назвал долгосрочной перспективой восстановление сотрудничества российских и американских компаний. РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T11:17:00+03:00

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россия

сша

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павел зарубин

экономика

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью назвал долгосрочной перспективой восстановление сотрудничества российских и американских компаний. "Это еще более долгосрочная перспектива", - сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" в ответ на вопрос о перспективах восстановления сотрудничества компаний РФ и США. Он отметил, что ряд представителей американской администрации говорили, что "сначала - урегулирование вокруг Украины, потом - экономика". Видеоинтервью представителя Кремля было записано 26 февраля и опубликовано в воскресенье в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, украина, дмитрий песков, павел зарубин, экономика