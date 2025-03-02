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Песков ответил на вопрос о возобновлении работы с американскими компаниями
Песков ответил на вопрос о возобновлении работы с американскими компаниями - РИА Новости, 02.03.2025
Песков ответил на вопрос о возобновлении работы с американскими компаниями
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью назвал долгосрочной перспективой восстановление сотрудничества российских и американских компаний. РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T11:17:00+03:00
2025-03-02T11:17:00+03:00
2025-03-02T11:20:00+03:00
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью назвал долгосрочной перспективой восстановление сотрудничества российских и американских компаний. "Это еще более долгосрочная перспектива", - сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" в ответ на вопрос о перспективах восстановления сотрудничества компаний РФ и США. Он отметил, что ряд представителей американской администрации говорили, что "сначала - урегулирование вокруг Украины, потом - экономика". Видеоинтервью представителя Кремля было записано 26 февраля и опубликовано в воскресенье в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, украина, дмитрий песков, павел зарубин, экономика
Россия, США, Украина, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Экономика
Песков ответил на вопрос о возобновлении работы с американскими компаниями
Песков назвал возобновление работы с компаниями из США долгосрочной перспективой