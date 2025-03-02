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Песков ответил на вопрос о возобновлении работы с американскими компаниями - РИА Новости, 02.03.2025
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11:17 02.03.2025 (обновлено: 11:20 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/usa-2002550002.html
Песков ответил на вопрос о возобновлении работы с американскими компаниями
Песков ответил на вопрос о возобновлении работы с американскими компаниями - РИА Новости, 02.03.2025
Песков ответил на вопрос о возобновлении работы с американскими компаниями
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью назвал долгосрочной перспективой восстановление сотрудничества российских и американских компаний. РИА Новости, 02.03.2025
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью назвал долгосрочной перспективой восстановление сотрудничества российских и американских компаний. "Это еще более долгосрочная перспектива", - сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" в ответ на вопрос о перспективах восстановления сотрудничества компаний РФ и США. Он отметил, что ряд представителей американской администрации говорили, что "сначала - урегулирование вокруг Украины, потом - экономика". Видеоинтервью представителя Кремля было записано 26 февраля и опубликовано в воскресенье в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.
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россия, сша, украина, дмитрий песков, павел зарубин, экономика
Россия, США, Украина, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Экономика
Песков ответил на вопрос о возобновлении работы с американскими компаниями

Песков назвал возобновление работы с компаниями из США долгосрочной перспективой

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью назвал долгосрочной перспективой восстановление сотрудничества российских и американских компаний.
«
"Это еще более долгосрочная перспектива", - сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" в ответ на вопрос о перспективах восстановления сотрудничества компаний РФ и США.
Он отметил, что ряд представителей американской администрации говорили, что "сначала - урегулирование вокруг Украины, потом - экономика".
Видеоинтервью представителя Кремля было записано 26 февраля и опубликовано в воскресенье в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
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