В Кремле назвали условие для нормализации отношений с США
Песков назвал политическую волю Путина и Трампа условием нормализации отношений
Боровицкая площадь и Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Путь нормализации отношений России и США можно пройти быстро и успешно при сохранении политической воли президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
"Предстоит долгий путь, потому что нанесен огромный ущерб всему комплексу двусторонних отношений. Но если будет сохраняться политическая воля двух лидеров, президента Путина и президента Трампа, то этот путь можно будет пройти достаточно быстро и успешно", — сказал он на кадрах, записанных в среду.
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Другие заявления пресс-секретаря президента:
- Новая администрация США стремительно меняет все внешнеполитические конфигурации.
- Это во многом совпадает с видением Москвы:
«
"Мы голосуем за одну резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, в которой содержатся абсолютно сбалансированные формулировки по украинскому кризису. Этого действительно невозможно было представить".
- Восстановление сотрудничества российских и американских компаний — долгосрочная перспектива.
- Представители Белого дома говорили, что сначала — урегулирование вокруг Украины, потом — экономика.
- Нужно очерчивать темы экономических связей с США, но не ждать быстрых результатов.
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Возобновление диалога
Восемнадцатого февраля в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня. Стороны договорились создавать условия для восстановления сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.
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