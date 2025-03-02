Рейтинг@Mail.ru
В Кремле назвали условие для нормализации отношений с США - РИА Новости, 02.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:02 02.03.2025 (обновлено: 12:07 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/usa-2002548837.html
В Кремле назвали условие для нормализации отношений с США
В Кремле назвали условие для нормализации отношений с США - РИА Новости, 02.03.2025
В Кремле назвали условие для нормализации отношений с США
Путь нормализации отношений России и США можно пройти быстро и успешно при сохранении политической воли президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T11:02:00+03:00
2025-03-02T12:07:00+03:00
сша
россия
политика
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
украина
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/02/2002550191_0:0:2657:1495_1920x0_80_0_0_cea9363f5913509b95e80b5fe0b47e6b.jpg
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Путь нормализации отношений России и США можно пройти быстро и успешно при сохранении политической воли президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина."Предстоит долгий путь, потому что нанесен огромный ущерб всему комплексу двусторонних отношений. Но если будет сохраняться политическая воля двух лидеров, президента Путина и президента Трампа, то этот путь можно будет пройти достаточно быстро и успешно", — сказал он на кадрах, записанных в среду.Другие заявления пресс-секретаря президента:"Мы голосуем за одну резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, в которой содержатся абсолютно сбалансированные формулировки по украинскому кризису. Этого действительно невозможно было представить".Возобновление диалогаВосемнадцатого февраля в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня. Стороны договорились создавать условия для восстановления сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.В четверг делегации России и Соединенных Штатов на встрече в Стамбуле согласовали шаги по финансированию работы посольств и обсудили возможность восстановления прямого авиасообщения.На этих переговорах США передали ноту с агреманом на назначение Александра Дарчиева новым послом России.
https://ria.ru/20250227/peskov-2001917683.html
https://ria.ru/20250227/putin-2001968591.html
https://ria.ru/20250218/cif-2000109661.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/02/2002550191_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dc4c0496f053211fe6b19b722c90fa0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, политика, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, украина, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
США, Россия, Политика, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Украина, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
В Кремле назвали условие для нормализации отношений с США

Песков назвал политическую волю Путина и Трампа условием нормализации отношений

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкБоровицкая площадь и Московский Кремль
Боровицкая площадь и Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Боровицкая площадь и Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Путь нормализации отношений России и США можно пройти быстро и успешно при сохранении политической воли президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
"Предстоит долгий путь, потому что нанесен огромный ущерб всему комплексу двусторонних отношений. Но если будет сохраняться политическая воля двух лидеров, президента Путина и президента Трампа, то этот путь можно будет пройти достаточно быстро и успешно", — сказал он на кадрах, записанных в среду.
Вид на Кремль - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Песков заявил о широком поле для сотрудничества России и США
27 февраля, 12:38
Другие заявления пресс-секретаря президента:
  • Новая администрация США стремительно меняет все внешнеполитические конфигурации.
  • Это во многом совпадает с видением Москвы:
«
"Мы голосуем за одну резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, в которой содержатся абсолютно сбалансированные формулировки по украинскому кризису. Этого действительно невозможно было представить".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента
  • Восстановление сотрудничества российских и американских компаний — долгосрочная перспектива.
  • Представители Белого дома говорили, что сначала — урегулирование вокруг Украины, потом — экономика.
  • Нужно очерчивать темы экономических связей с США, но не ждать быстрых результатов.
Путин о контактах с администрацией Трампа - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Контакты с США вселяют определенные надежды, заявил Путин
27 февраля, 15:25

Возобновление диалога

Восемнадцатого февраля в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня. Стороны договорились создавать условия для восстановления сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.
В четверг делегации России и Соединенных Штатов на встрече в Стамбуле согласовали шаги по финансированию работы посольств и обсудили возможность восстановления прямого авиасообщения.
На этих переговорах США передали ноту с агреманом на назначение Александра Дарчиева новым послом России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Россия и США сделали первый шаг к миру
18 февраля, 17:21
 
СШАРоссияПолитикаВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий ПесковУкраинаПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала