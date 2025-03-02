https://ria.ru/20250302/usa-2002548837.html

В Кремле назвали условие для нормализации отношений с США

В Кремле назвали условие для нормализации отношений с США - РИА Новости, 02.03.2025

В Кремле назвали условие для нормализации отношений с США

Путь нормализации отношений России и США можно пройти быстро и успешно при сохранении политической воли президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил... РИА Новости, 02.03.2025

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сша

россия

политика

владимир путин

дональд трамп

дмитрий песков

украина

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Путь нормализации отношений России и США можно пройти быстро и успешно при сохранении политической воли президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина."Предстоит долгий путь, потому что нанесен огромный ущерб всему комплексу двусторонних отношений. Но если будет сохраняться политическая воля двух лидеров, президента Путина и президента Трампа, то этот путь можно будет пройти достаточно быстро и успешно", — сказал он на кадрах, записанных в среду.Другие заявления пресс-секретаря президента:"Мы голосуем за одну резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, в которой содержатся абсолютно сбалансированные формулировки по украинскому кризису. Этого действительно невозможно было представить".Возобновление диалогаВосемнадцатого февраля в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня. Стороны договорились создавать условия для восстановления сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.В четверг делегации России и Соединенных Штатов на встрече в Стамбуле согласовали шаги по финансированию работы посольств и обсудили возможность восстановления прямого авиасообщения.На этих переговорах США передали ноту с агреманом на назначение Александра Дарчиева новым послом России.

https://ria.ru/20250227/peskov-2001917683.html

https://ria.ru/20250227/putin-2001968591.html

https://ria.ru/20250218/cif-2000109661.html

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россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, россия, политика, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, украина, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде