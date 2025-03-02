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Участники саммита в Лондоне разошлись в оценках позиции США по Украине - РИА Новости, 02.03.2025
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22:01 02.03.2025 (обновлено: 22:13 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/ukraina-2002626570.html
Участники саммита в Лондоне разошлись в оценках позиции США по Украине
Участники саммита в Лондоне разошлись в оценках позиции США по Украине - РИА Новости, 02.03.2025
Участники саммита в Лондоне разошлись в оценках позиции США по Украине
Участники встречи в Лондоне по ситуации на Украине обсуждали позицию властей США относительно украинской проблематики, такие встречи будут проводиться каждые... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T22:01:00+03:00
2025-03-02T22:13:00+03:00
в мире
украина
сша
лондон
хакан фидан
евросоюз
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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СТАМБУЛ, 2 мар - РИА Новости. Участники встречи в Лондоне по ситуации на Украине обсуждали позицию властей США относительно украинской проблематики, такие встречи будут проводиться каждые две-три недели, заявил в воскресенье министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. В воскресенье в Лондоне прошел неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности. "Мы надеемся, что на Украине будет немедленно объявлено прекращение огня, за которым последует устойчивое мирное соглашение. У разных стран свое мнение о том, какие элементы необходимы для этого... За этой встречей последуют другие, как мы поняли, с небольшими перерывами. То есть встречи будут проводиться не каждые шесть или два месяца, а каждые две-три недели", - заявил министр агентству Anadolu после встречи. По его словам, лидеры европейских стран по-разному оценивают позицию США. "Среди европейских лидеров возникли различные точки зрения относительно позиции, занятой США в последние несколько недель, она становится более ясной. Этот вопрос обсуждался за столом переговоров", - пояснил министр. По его словам, имеется ряд вопросов относительно украинской проблематики и тематики безопасности Европы. "Мы тщательно отслеживаем эти дискуссии, особенно касающиеся возможного мирного соглашения по Украине. Посмотрим вместе, появится ли по итогам новая архитектура безопасности Европы", - заявил Фидан. По его словам, Турция может внести вклад как в украинское мирное соглашение, так и в архитектуру безопасности ЕС.
https://ria.ru/20250216/turtsiya-1999722422.html
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в мире, украина, сша, лондон, хакан фидан, евросоюз, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
В мире, Украина, США, Лондон, Хакан Фидан, Евросоюз, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Участники саммита в Лондоне разошлись в оценках позиции США по Украине

Глава МИД Турции Фидан: встречи по Украине будут проходить каждые две-три недели

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 2 мар - РИА Новости. Участники встречи в Лондоне по ситуации на Украине обсуждали позицию властей США относительно украинской проблематики, такие встречи будут проводиться каждые две-три недели, заявил в воскресенье министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
В воскресенье в Лондоне прошел неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности.
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«
"Мы надеемся, что на Украине будет немедленно объявлено прекращение огня, за которым последует устойчивое мирное соглашение. У разных стран свое мнение о том, какие элементы необходимы для этого... За этой встречей последуют другие, как мы поняли, с небольшими перерывами. То есть встречи будут проводиться не каждые шесть или два месяца, а каждые две-три недели", - заявил министр агентству Anadolu после встречи.
По его словам, лидеры европейских стран по-разному оценивают позицию США.
«
"Среди европейских лидеров возникли различные точки зрения относительно позиции, занятой США в последние несколько недель, она становится более ясной. Этот вопрос обсуждался за столом переговоров", - пояснил министр.
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По его словам, имеется ряд вопросов относительно украинской проблематики и тематики безопасности Европы.
«
"Мы тщательно отслеживаем эти дискуссии, особенно касающиеся возможного мирного соглашения по Украине. Посмотрим вместе, появится ли по итогам новая архитектура безопасности Европы", - заявил Фидан.
По его словам, Турция может внести вклад как в украинское мирное соглашение, так и в архитектуру безопасности ЕС.
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В миреУкраинаСШАЛондонХакан ФиданЕвросоюзПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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