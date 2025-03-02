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На Украине сотрудники военкомата схватили мужчину, выгуливавшего собаку
На Украине сотрудники военкомата схватили мужчину, выгуливавшего собаку - РИА Новости, 02.03.2025
На Украине сотрудники военкомата схватили мужчину, выгуливавшего собаку
Сотрудники военкомата в Волынской области на западе Украины схватили мужчину, когда он выгуливал собаку, "запаковали" его, а животное бросили на улице, сообщило РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T19:38:00+03:00
2025-03-02T19:38:00+03:00
2025-03-02T21:46:00+03:00
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Сотрудники военкомата в Волынской области на западе Украины схватили мужчину, когда он выгуливал собаку, "запаковали" его, а животное бросили на улице, сообщило украинское издание "Страна.ua". "На Волыни мобилизовали мужчину с улицы, когда он выгуливал собаку... на видео видно, что ее просто оставили на улице и она побежала за (микроавтобусом -ред.), куда "запаковали" ее хозяина", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua". В видеоролике, опубликованном изданием, группа мужчин в камуфляже ВСУ заталкивает в микроавтобус местного жителя, ведущего на поводке собаку. Животное бросают на улице и автомобиль уезжает. Пес пытается догнать машину. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда
https://ria.ru/20250227/mobilizatsiya-2001949702.html
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Задержание мужчины сотрудниками военкомата в Волынской области
Видео в соцсетях вызвало большой резонанс, а пользователи посчитали заявление военкомов, что «мобилизованного» отправили служить в кинологическое подразделение, издевательством.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Волынская область, Вооруженные силы Украины
На Украине сотрудники военкомата схватили мужчину, выгуливавшего собаку
Военкомы на Украине схватили мужчину, гулявшего с собакой, бросив животное