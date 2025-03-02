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Мир важнее гарантий безопасности Украине, заявил Рубио - РИА Новости, 02.03.2025
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19:10 02.03.2025 (обновлено: 19:14 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/ukraina-2002608027.html
Мир важнее гарантий безопасности Украине, заявил Рубио
Мир важнее гарантий безопасности Украине, заявил Рубио - РИА Новости, 02.03.2025
Мир важнее гарантий безопасности Украине, заявил Рубио
США неоднократно объясняли Украине, что вопрос достижения мира приоритетнее гарантий безопасности, заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T19:10:00+03:00
2025-03-02T19:14:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. США неоднократно объясняли Украине, что вопрос достижения мира приоритетнее гарантий безопасности, заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу ABC. &quot;Гарантии безопасности, которые я на самом деле люблю называть сдерживанием немногих, зависят от того, будет ли мир. Все говорят, что гарантии безопасности (нужны - ред.), чтобы обеспечить мир, сначала нужно иметь мир. Мы даже не знаем, возможен ли мир, и это понимали украинцы. Это им объясняли неоднократно, и в этом наша стратегия&quot;, - сказал он.Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". В свою очередь Трамп говорил, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
https://ria.ru/20250302/bezopasnost-2002607777.html
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в мире, украина, россия, сша, владимир путин, марко рубио, владимир зеленский
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Путин, Марко Рубио, Владимир Зеленский
Мир важнее гарантий безопасности Украине, заявил Рубио

Рубио: США неоднократно объясняли Украине, что мир важнее гарантий безопасности

© AP Photo / Mark SchiefelbeinМарко Рубио
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. США неоднократно объясняли Украине, что вопрос достижения мира приоритетнее гарантий безопасности, заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу ABC.
«

"Гарантии безопасности, которые я на самом деле люблю называть сдерживанием немногих, зависят от того, будет ли мир. Все говорят, что гарантии безопасности (нужны - ред.), чтобы обеспечить мир, сначала нужно иметь мир. Мы даже не знаем, возможен ли мир, и это понимали украинцы. Это им объясняли неоднократно, и в этом наша стратегия", - сказал он.

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Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
В свою очередь Трамп говорил, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
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Вчера, 18:24
 
В миреУкраинаРоссияСШАВладимир ПутинМарко РубиоВладимир Зеленский
 
 
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