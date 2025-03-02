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Дональд Трамп-младший резко высказался о действиях Киева против украинцев - РИА Новости, 02.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:32 02.03.2025 (обновлено: 15:33 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/ukraina-2002585438.html
Дональд Трамп-младший резко высказался о действиях Киева против украинцев
Дональд Трамп-младший резко высказался о действиях Киева против украинцев - РИА Новости, 02.03.2025
Дональд Трамп-младший резко высказался о действиях Киева против украинцев
Дональд Трамп-младший раскритиковал в соцсети X жесткую мобилизацию на Украине. Он обратил внимание на кадры, где сотрудники территориального центра... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T15:32:00+03:00
2025-03-02T15:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дональд трамп-младший
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Дональд Трамп-младший раскритиковал в соцсети X жесткую мобилизацию на Украине. Он обратил внимание на кадры, где сотрудники территориального центра комплектования принудительно мобилизуют на улице неизвестного мужчину."Это абсолютное зло", — написал Трамп-младший. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации на Украине, на которых представители военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в неизвестном направлении.
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в мире, украина, дональд трамп-младший
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дональд Трамп-младший
Дональд Трамп-младший резко высказался о действиях Киева против украинцев

Трамп-младший назвал мобилизацию на улицах Украины абсолютным злом

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп–младший
Дональд Трамп–младший - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп–младший. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Дональд Трамп-младший раскритиковал в соцсети X жесткую мобилизацию на Украине.

Он обратил внимание на кадры, где сотрудники территориального центра комплектования принудительно мобилизуют на улице неизвестного мужчину.
"Это абсолютное зло", — написал Трамп-младший.

В интернете широко распространены видео силовой мобилизации на Украине, на которых представители военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в неизвестном направлении.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДональд Трамп-младший
 
 
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