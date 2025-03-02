https://ria.ru/20250302/ukraina-2002585438.html

Дональд Трамп-младший резко высказался о действиях Киева против украинцев

Дональд Трамп-младший резко высказался о действиях Киева против украинцев - РИА Новости, 02.03.2025

Дональд Трамп-младший резко высказался о действиях Киева против украинцев

Дональд Трамп-младший раскритиковал в соцсети X жесткую мобилизацию на Украине. Он обратил внимание на кадры, где сотрудники территориального центра... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T15:32:00+03:00

2025-03-02T15:32:00+03:00

2025-03-02T15:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

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дональд трамп-младший

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Дональд Трамп-младший раскритиковал в соцсети X жесткую мобилизацию на Украине. Он обратил внимание на кадры, где сотрудники территориального центра комплектования принудительно мобилизуют на улице неизвестного мужчину."Это абсолютное зло", — написал Трамп-младший. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации на Украине, на которых представители военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в неизвестном направлении.

https://ria.ru/20250302/mask-2002576520.html

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в мире, украина, дональд трамп-младший