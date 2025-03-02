Дональд Трамп-младший резко высказался о действиях Киева против украинцев
Трамп-младший назвал мобилизацию на улицах Украины абсолютным злом
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп–младший
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп–младший. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Дональд Трамп-младший раскритиковал в соцсети X жесткую мобилизацию на Украине.
Он обратил внимание на кадры, где сотрудники территориального центра комплектования принудительно мобилизуют на улице неизвестного мужчину.
Он обратил внимание на кадры, где сотрудники территориального центра комплектования принудительно мобилизуют на улице неизвестного мужчину.
"Это абсолютное зло", — написал Трамп-младший.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации на Украине, на которых представители военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в неизвестном направлении.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации на Украине, на которых представители военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в неизвестном направлении.
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