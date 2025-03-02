https://ria.ru/20250302/ukraina-2002567846.html
Украина не сможет долго воевать с Россией, заявил экс-главком НАТО в Европе
Украина не сможет долго воевать с Россией, заявил экс-главком НАТО в Европе - РИА Новости, 02.03.2025
Украина не сможет долго воевать с Россией, заявил экс-главком НАТО в Европе
Киев не сможет продолжать конфликт с Россией длительное время без внешней поддержки, заявил телеканалу CNN бывший верховный главнокомандующий Объединенными... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T13:10:00+03:00
2025-03-02T13:10:00+03:00
2025-03-02T13:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
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джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе)
сергей лавров
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Киев не сможет продолжать конфликт с Россией длительное время без внешней поддержки, заявил телеканалу CNN бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис. Так адмирал отреагировал на вопрос ведущего о том, сможет ли Украина продержаться долго в конфликте, если США и европейские союзники прекратят оказывать ей военную помощь. "Они (власти Украины - ред.) не смогут продержаться одни в течение долгого периода", - заявил Ставридис. По его словам, если страны Европы продолжат помощь Украине на текущем уровне, то страна сможет продержаться "на неопределенный срок". Экс-военачальник ожидает увеличение военной поддержки Киеву со стороны ЕС и Великобритании. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002515816.html
https://ria.ru/20250228/tramp-2001974548.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, украина, россия, сша, джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе), сергей лавров, нато, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Джеймс Ставридис (бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе), Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз
Украина не сможет долго воевать с Россией, заявил экс-главком НАТО в Европе
Адмирал ВМС США Ставридис: Украина не продержится долго без внешней помощи