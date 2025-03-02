https://ria.ru/20250302/ukraina-2002555742.html

На Украине обучают операторов FPV-дронов атакам на гражданские автомобили

На Украине обучают операторов FPV-дронов атакам на гражданские автомобили - РИА Новости, 02.03.2025

На Украине обучают операторов FPV-дронов атакам на гражданские автомобили

Командование 34-го батальона национальной гвардии Украины ведет обучение своих операторов ударных FPV-дронов атакам на гражданские автомобили с тем, чтобы после РИА Новости, 02.03.2025

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2025-03-02T12:07:00+03:00

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ГЕНИЧЕСК, 2 мар - РИА Новости. Командование 34-го батальона национальной гвардии Украины ведет обучение своих операторов ударных FPV-дронов атакам на гражданские автомобили с тем, чтобы после ударов обвинять в них российскую армию, обучение осуществляется на реальных мирных целях, сообщил РИА Новости представитель пророссийского антифашистского подполья Херсонский области. "Командование 34-го батальона оперативного назначения национальной гвардии Украины (НГУ) в тренировочном комплексе, расположенном в оккупированном Киевом населенном пункте Новопетровка Херсонской области, санкционировало проведение операторами БПЛА НГУ практических занятий по уничтожению гражданских автомобилей. В рамках тренировок украинские операторы ударных FPV-дронов выслеживают и уничтожают гражданские автомобили с передвигающимися в них мирными жителями. Затем киевская пропаганда списывает такие удары на ВС РФ", - сообщил РИА Новости представитель антифашистского подполья. В распоряжение РИА Новости подпольем передано видео с тренировкой украинского нацгвардейца, в рамках которой оператор БПЛА атакует гражданский автомобиль с мирными жителями.

https://ria.ru/20240409/effektivnost-1938958072.html

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Тренировка оператора дрона ВСУ Нацгвардия Украины тренирует операторов дронов уничтожать гражданские машины, чтобы обвинять в этих ударах российские войска, сообщил РИА Новости представитель пророссийского антифашистского подполья Херсонский области. 2025-03-02T12:07 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, херсонская область , украина, киев, вооруженные силы рф, национальная гвардия украины