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На Украине обучают операторов FPV-дронов атакам на гражданские автомобили
На Украине обучают операторов FPV-дронов атакам на гражданские автомобили - РИА Новости, 02.03.2025
На Украине обучают операторов FPV-дронов атакам на гражданские автомобили
Командование 34-го батальона национальной гвардии Украины ведет обучение своих операторов ударных FPV-дронов атакам на гражданские автомобили с тем, чтобы после РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T12:07:00+03:00
2025-03-02T12:07:00+03:00
2025-03-02T12:37:00+03:00
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ГЕНИЧЕСК, 2 мар - РИА Новости. Командование 34-го батальона национальной гвардии Украины ведет обучение своих операторов ударных FPV-дронов атакам на гражданские автомобили с тем, чтобы после ударов обвинять в них российскую армию, обучение осуществляется на реальных мирных целях, сообщил РИА Новости представитель пророссийского антифашистского подполья Херсонский области. "Командование 34-го батальона оперативного назначения национальной гвардии Украины (НГУ) в тренировочном комплексе, расположенном в оккупированном Киевом населенном пункте Новопетровка Херсонской области, санкционировало проведение операторами БПЛА НГУ практических занятий по уничтожению гражданских автомобилей. В рамках тренировок украинские операторы ударных FPV-дронов выслеживают и уничтожают гражданские автомобили с передвигающимися в них мирными жителями. Затем киевская пропаганда списывает такие удары на ВС РФ", - сообщил РИА Новости представитель антифашистского подполья. В распоряжение РИА Новости подпольем передано видео с тренировкой украинского нацгвардейца, в рамках которой оператор БПЛА атакует гражданский автомобиль с мирными жителями.
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Тренировка оператора дрона ВСУ
Нацгвардия Украины тренирует операторов дронов уничтожать гражданские машины, чтобы обвинять в этих ударах российские войска, сообщил РИА Новости представитель пророссийского антифашистского подполья Херсонский области.
2025-03-02T12:07
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РИА Новости
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На Украине обучают операторов FPV-дронов атакам на гражданские автомобили
Боевиков нацгвардии Украины обучают атаковать FPV-дронами гражданские автомобили