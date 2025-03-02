https://ria.ru/20250302/udary-2002578877.html
Жертвами ударов Израиля по Газе стали четыре человека
Жертвами ударов Израиля по Газе стали четыре человека - РИА Новости, 02.03.2025
Жертвами ударов Израиля по Газе стали четыре человека
Жертвами ударов израильской армии в воскресенье стали четыре человека, сообщает палестинский телеканал "Аль-Акса". РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T14:20:00+03:00
2025-03-02T14:20:00+03:00
2025-03-02T14:20:00+03:00
в мире
израиль
катар
египет
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863077784_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c8a60fe373ea91c12e45271f82a2e8d9.jpg
БЕЙРУТ, 2 мар - РИА Новости. Жертвами ударов израильской армии в воскресенье стали четыре человека, сообщает палестинский телеканал "Аль-Акса". "Четыре человека погибли в секторе Газа с утра в связи с нарушениями мирного соглашения со стороны оккупации. Это происходит параллельно с закрытием КПП и запретом на ввоз гуманитарной помощи", - сообщает агентство. С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. За шесть недель палестинские группировки освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен на них Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа. На данный момент движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, порядка половины из которых официально признаны погибшими. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. Переговоры о втором этапе сделки, который подразумевает полное прекращение войны, вывод израильских войск и освобождение всех заложников, пока официально не начались.
https://ria.ru/20250118/izrail-1994404513.html
израиль
катар
египет
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863077784_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_7a8e4fcf88789968767239a1db8dc27a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, катар, египет, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Катар, Египет, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Жертвами ударов Израиля по Газе стали четыре человека
При ударах израильской армии в секторе Газа погибли четыре человека