https://ria.ru/20250302/udar-2002575278.html

В подполье сообщили об ударах по Киеву

В подполье сообщили об ударах по Киеву - РИА Новости, 02.03.2025

В подполье сообщили об ударах по Киеву

В Киеве нанесли удары по военным, а также в направлении комбината по производству деталей для беспилотников, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T13:42:00+03:00

2025-03-02T13:42:00+03:00

2025-03-02T14:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 2 мар — РИА Новости. В Киеве нанесли удары по военным, а также в направлении комбината по производству деталей для беспилотников, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "В Киеве два взрыва. Точно одно попадание в 00:05 по каким-то крутым бандеровцам. На счет второго в 00:50 данных нет. В городе Обухове бахнуло два раза. Один раз в район в 00:45, один раз на окраину Обухова в 01:50. Пишут, что в сторону Киевского картонно-бумажного комбината, на котором, оказывается, не только картон можно штамповать, но и детали для БПЛА", — сказал он.В ночь на воскресенье телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в украинской столице на фоне воздушной тревоги.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250301/udar-2002514630.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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киевская область, сергей лебедев, киев, в мире, вооруженные силы украины, дмитрий песков, украина