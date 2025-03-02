https://ria.ru/20250302/tyurma-2002519143.html
Юрист назвала растения, за выращивание которых у дома грозит тюрьма
Юрист назвала растения, за выращивание которых у дома грозит тюрьма - РИА Новости, 02.03.2025
Юрист назвала растения, за выращивание которых у дома грозит тюрьма
Некоторые виды растений не следует выращивать на своем земельном участке или на придомовых территориях — за это грозит штраф и даже тюрьма, рассказала агентству РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T05:07:00+03:00
2025-03-02T05:07:00+03:00
2025-03-02T05:07:00+03:00
общество
рэу имени г. в. плеханова
россия
ольга леонова
штрафы
растения
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992947366_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f9e80de44a8ef3f35f3f3f625d4a662a.jpg
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Некоторые виды растений не следует выращивать на своем земельном участке или на придомовых территориях — за это грозит штраф и даже тюрьма, рассказала агентству "Прайм" кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова.Она напомнила, что список запрещенных к выращиванию растений четко прописан в Постановлении Правительства от 27 ноября 2010 года № 934 в редакции от 2024 года. Там же названо число растений, характерных для определения крупного и/или особо крупного размера, что важно для понимания уголовно-правовых последствий.Эти растения опасны содержанием в них наркотических и/или психотропных веществ. В перечне не только мак и конопля, но и экзотические голубой лотос, ипомея трехцветная, роза гавайская и т.д. Нередко для дачников это просто безобидные цветы, выращивание которых может стать причиной серьезных проблем.Если хотя бы одно растение из списка обнаружат на придомовой территории, это может повлечь административное наказание в виде штрафа от трех до пяти тысяч рублей. А выращивание в особо крупном размере чревато тюремным сроком до восьми лет, заключила Леонова.
https://realty.ria.ru/20250301/zakon-2000840657.html
https://ria.ru/20250207/shiraf-1997862383.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992947366_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_816d8611a7c54f71c7e2a097078a64ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, рэу имени г. в. плеханова, россия, ольга леонова, штрафы, растения
Общество, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Россия, Ольга Леонова, Штрафы, Растения
Юрист назвала растения, за выращивание которых у дома грозит тюрьма
Юрист Леонова: за выращивание голубого лотоса на участке у дома грозит тюрьма