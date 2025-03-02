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Юрист назвала растения, за выращивание которых у дома грозит тюрьма - РИА Новости, 02.03.2025
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05:07 02.03.2025
https://ria.ru/20250302/tyurma-2002519143.html
Юрист назвала растения, за выращивание которых у дома грозит тюрьма
Юрист назвала растения, за выращивание которых у дома грозит тюрьма - РИА Новости, 02.03.2025
Юрист назвала растения, за выращивание которых у дома грозит тюрьма
Некоторые виды растений не следует выращивать на своем земельном участке или на придомовых территориях — за это грозит штраф и даже тюрьма, рассказала агентству РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T05:07:00+03:00
2025-03-02T05:07:00+03:00
общество
рэу имени г. в. плеханова
россия
ольга леонова
штрафы
растения
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Некоторые виды растений не следует выращивать на своем земельном участке или на придомовых территориях — за это грозит штраф и даже тюрьма, рассказала агентству "Прайм" кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова.Она напомнила, что список запрещенных к выращиванию растений четко прописан в Постановлении Правительства от 27 ноября 2010 года № 934 в редакции от 2024 года. Там же названо число растений, характерных для определения крупного и/или особо крупного размера, что важно для понимания уголовно-правовых последствий.Эти растения опасны содержанием в них наркотических и/или психотропных веществ. В перечне не только мак и конопля, но и экзотические голубой лотос, ипомея трехцветная, роза гавайская и т.д. Нередко для дачников это просто безобидные цветы, выращивание которых может стать причиной серьезных проблем.Если хотя бы одно растение из списка обнаружат на придомовой территории, это может повлечь административное наказание в виде штрафа от трех до пяти тысяч рублей. А выращивание в особо крупном размере чревато тюремным сроком до восьми лет, заключила Леонова.
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общество, рэу имени г. в. плеханова, россия, ольга леонова, штрафы, растения
Общество, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Россия, Ольга Леонова, Штрафы, Растения
Юрист назвала растения, за выращивание которых у дома грозит тюрьма

Юрист Леонова: за выращивание голубого лотоса на участке у дома грозит тюрьма

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМужчина поливает грядки
Мужчина поливает грядки - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Мужчина поливает грядки. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Некоторые виды растений не следует выращивать на своем земельном участке или на придомовых территориях — за это грозит штраф и даже тюрьма, рассказала агентству "Прайм" кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова.
Она напомнила, что список запрещенных к выращиванию растений четко прописан в Постановлении Правительства от 27 ноября 2010 года № 934 в редакции от 2024 года. Там же названо число растений, характерных для определения крупного и/или особо крупного размера, что важно для понимания уголовно-правовых последствий.
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Эти растения опасны содержанием в них наркотических и/или психотропных веществ. В перечне не только мак и конопля, но и экзотические голубой лотос, ипомея трехцветная, роза гавайская и т.д. Нередко для дачников это просто безобидные цветы, выращивание которых может стать причиной серьезных проблем.
Если хотя бы одно растение из списка обнаружат на придомовой территории, это может повлечь административное наказание в виде штрафа от трех до пяти тысяч рублей. А выращивание в особо крупном размере чревато тюремным сроком до восьми лет, заключила Леонова.
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ОбществоРЭУ имени Г. В. ПлехановаРоссияОльга ЛеоноваШтрафыРастения
 
 
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