https://ria.ru/20250302/tyurma-2002519143.html

Юрист назвала растения, за выращивание которых у дома грозит тюрьма

Юрист назвала растения, за выращивание которых у дома грозит тюрьма - РИА Новости, 02.03.2025

Юрист назвала растения, за выращивание которых у дома грозит тюрьма

Некоторые виды растений не следует выращивать на своем земельном участке или на придомовых территориях — за это грозит штраф и даже тюрьма, рассказала агентству РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T05:07:00+03:00

2025-03-02T05:07:00+03:00

2025-03-02T05:07:00+03:00

общество

рэу имени г. в. плеханова

россия

ольга леонова

штрафы

растения

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Некоторые виды растений не следует выращивать на своем земельном участке или на придомовых территориях — за это грозит штраф и даже тюрьма, рассказала агентству "Прайм" кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова.Она напомнила, что список запрещенных к выращиванию растений четко прописан в Постановлении Правительства от 27 ноября 2010 года № 934 в редакции от 2024 года. Там же названо число растений, характерных для определения крупного и/или особо крупного размера, что важно для понимания уголовно-правовых последствий.Эти растения опасны содержанием в них наркотических и/или психотропных веществ. В перечне не только мак и конопля, но и экзотические голубой лотос, ипомея трехцветная, роза гавайская и т.д. Нередко для дачников это просто безобидные цветы, выращивание которых может стать причиной серьезных проблем.Если хотя бы одно растение из списка обнаружат на придомовой территории, это может повлечь административное наказание в виде штрафа от трех до пяти тысяч рублей. А выращивание в особо крупном размере чревато тюремным сроком до восьми лет, заключила Леонова.

https://realty.ria.ru/20250301/zakon-2000840657.html

https://ria.ru/20250207/shiraf-1997862383.html

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общество, рэу имени г. в. плеханова, россия, ольга леонова, штрафы, растения