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Туск призвал Европу взять на себя больше ответственности за оборону - РИА Новости, 02.03.2025
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22:21 02.03.2025
https://ria.ru/20250302/tusk-2002627911.html
Туск призвал Европу взять на себя больше ответственности за оборону
Туск призвал Европу взять на себя больше ответственности за оборону - РИА Новости, 02.03.2025
Туск призвал Европу взять на себя больше ответственности за оборону
Европа понимает, что ей следует взять на себя больше ответственности за свою оборону и за помощь Киеву, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T22:21:00+03:00
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ВАРШАВА, 2 мар – РИА Новости. Европа понимает, что ей следует взять на себя больше ответственности за свою оборону и за помощь Киеву, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции по итогам переговоров по Украине в британской столице. "По важнейшим вопросам у всех более-менее схожая позиция. Украина требует постоянной поддержки и как можно более сильной позиции перед переговорами с Россией", - сказал он. По словам Туска, Европа стоит на стороне Украины. "Все уверены, что Европа должна взять на себя все больше ответственности и начать работать над строительством оборонной промышленности, оказывать больше помощи Украине, больше тратить в рамках НАТО на свои оборонные бюджеты. Это никто не оспаривал", - отметил он. Как указал польский премьер, появилось больше ясных деклараций, касающихся готовности увеличить процент ВВП, выделяемый на оборону. "Радует, что все больше стран, помимо слов и деклараций, начинает реализовывать постулат, касающийся повышенных расходов на оборону", - подчеркнул он. Особо Туск отметил, что на встрече в Лондоне прозвучал постулат о том, что абсолютный приоритет Европы – укрепление восточного фланга, как финансово, так и с точки зрения инфраструктуры. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250215/tusk-1999566709.html
https://ria.ru/20250302/evropa-2002619341.html
https://ria.ru/20250302/bezopasnost-2002623780.html
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украина, россия, европа, дональд туск, владимир путин, сергей лавров, нато
Украина, Россия, Европа, Дональд Туск, Владимир Путин, Сергей Лавров, НАТО
Туск призвал Европу взять на себя больше ответственности за оборону

Туск: Европа понимает, что ей следует взять больше ответственности за оборону

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Премьер-министр Польши Дональд Туск . Архивное фото
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ВАРШАВА, 2 мар – РИА Новости. Европа понимает, что ей следует взять на себя больше ответственности за свою оборону и за помощь Киеву, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции по итогам переговоров по Украине в британской столице.
«
"По важнейшим вопросам у всех более-менее схожая позиция. Украина требует постоянной поддержки и как можно более сильной позиции перед переговорами с Россией", - сказал он.
Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
Туск призвал срочно подготовить европейский план по Украине
15 февраля, 13:56
По словам Туска, Европа стоит на стороне Украины.
«
"Все уверены, что Европа должна взять на себя все больше ответственности и начать работать над строительством оборонной промышленности, оказывать больше помощи Украине, больше тратить в рамках НАТО на свои оборонные бюджеты. Это никто не оспаривал", - отметил он.
Как указал польский премьер, появилось больше ясных деклараций, касающихся готовности увеличить процент ВВП, выделяемый на оборону.
«
"Радует, что все больше стран, помимо слов и деклараций, начинает реализовывать постулат, касающийся повышенных расходов на оборону", - подчеркнул он.
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Европейские лидеры не обсуждали гарантии безопасности Украине, заявил Туск
Вчера, 20:56
Особо Туск отметил, что на встрече в Лондоне прозвучал постулат о том, что абсолютный приоритет Европы – укрепление восточного фланга, как финансово, так и с точки зрения инфраструктуры.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Фон дер Ляйен рассказала о гарантиях безопасности для Украины
Вчера, 21:40
 
УкраинаРоссияЕвропаДональд ТускВладимир ПутинСергей ЛавровНАТО
 
 
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