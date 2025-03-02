https://ria.ru/20250302/tusk-2002627911.html

Туск призвал Европу взять на себя больше ответственности за оборону

Туск призвал Европу взять на себя больше ответственности за оборону - РИА Новости, 02.03.2025

Туск призвал Европу взять на себя больше ответственности за оборону

Европа понимает, что ей следует взять на себя больше ответственности за свою оборону и за помощь Киеву, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T22:21:00+03:00

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2025-03-02T22:21:00+03:00

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ВАРШАВА, 2 мар – РИА Новости. Европа понимает, что ей следует взять на себя больше ответственности за свою оборону и за помощь Киеву, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции по итогам переговоров по Украине в британской столице. "По важнейшим вопросам у всех более-менее схожая позиция. Украина требует постоянной поддержки и как можно более сильной позиции перед переговорами с Россией", - сказал он. По словам Туска, Европа стоит на стороне Украины. "Все уверены, что Европа должна взять на себя все больше ответственности и начать работать над строительством оборонной промышленности, оказывать больше помощи Украине, больше тратить в рамках НАТО на свои оборонные бюджеты. Это никто не оспаривал", - отметил он. Как указал польский премьер, появилось больше ясных деклараций, касающихся готовности увеличить процент ВВП, выделяемый на оборону. "Радует, что все больше стран, помимо слов и деклараций, начинает реализовывать постулат, касающийся повышенных расходов на оборону", - подчеркнул он. Особо Туск отметил, что на встрече в Лондоне прозвучал постулат о том, что абсолютный приоритет Европы – укрепление восточного фланга, как финансово, так и с точки зрения инфраструктуры. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250215/tusk-1999566709.html

https://ria.ru/20250302/evropa-2002619341.html

https://ria.ru/20250302/bezopasnost-2002623780.html

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украина, россия, европа, дональд туск, владимир путин, сергей лавров, нато