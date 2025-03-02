https://ria.ru/20250302/tsakhal-2002633595.html

Армия Израиля заявила о новых ударах в секторе Газа

Армия Израиля заявила о новых ударах в секторе Газа - РИА Новости, 02.03.2025

Армия Израиля заявила о новых ударах в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале о второй за день серии ударов по территории сектора Газа. РИА Новости, 02.03.2025

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2025-03-02T23:33:00+03:00

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале о второй за день серии ударов по территории сектора Газа. Накануне армия уже сообщала о нанесении ударов на севере сектора Газа для "устранения угроз". "Ранее сегодня (в воскресенье) самолет ВВС Израиля нанес удары по двум подозреваемым, которые были идентифицированы вблизи войск ЦАХАЛ и представляли для них угрозу на юге Газы", - говорится в заявлении армии в Telegram-канале. С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. За шесть недель палестинские группировки освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен на них Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа. На данный момент движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, порядка половины из которых официально признаны погибшими. С началом перемирия в сектор Газа был значительно увеличен ввоз гуманитарной помощи. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. Переговоры о втором этапе сделки, который подразумевает полное прекращение войны, вывод израильских войск и освобождение всех заложников, пока официально не начались.

https://ria.ru/20250228/izrail-2002081451.html

https://ria.ru/20250226/khezbolla-2001826913.html

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в мире, израиль, катар, египет, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году