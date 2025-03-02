https://ria.ru/20250302/trufanov-2002520139.html

Освобожденный из плена в Газе россиянин записал видеопослание

Освобожденный из плена в Газе россиянин записал видеопослание - РИА Новости, 02.03.2025

Освобожденный из плена в Газе россиянин записал видеопослание

Освобожденный из плена в секторе Газа гражданин Израиля и России Александр Труфанов записал видеопослание для израильтян и семей других заложников, в котором... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T00:51:00+03:00

2025-03-02T00:51:00+03:00

2025-03-02T00:51:00+03:00

в мире

израиль

россия

тель-авив

анатолий викторов

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0f/1999556969_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c16b65fbd5dc70e5c88ce5e10a16c3a0.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 мар - РИА Новости. Освобожденный из плена в секторе Газа гражданин Израиля и России Александр Труфанов записал видеопослание для израильтян и семей других заложников, в котором поделился некоторыми переживаниями и чувствами, призвал не позволять чувству мести и гнева брать верх над добрыми ценностями, а также продолжать бороться за возвращение оставшихся заложников. Это видеопослание стало первым публичным заявлением Труфанова после возвращения из Газы 15 февраля 2024 года, где он провел 498 дней. Оно было распространено израильской волонтерской организацией "Форум семей заложников" и показано на больших экранах в ходе массового субботнего митинга в поддержку заложников в Тель-Авиве. "Меня освободили не так давно, и каждый день я думаю о заложниках, которые все еще там. Эта мысль не покидает меня. Она возникает в голове каждый час, каждую минуту в течение дня с тех пор, как я здесь. Я все еще не могу осознать, что я вернулся, и что есть еще люди, которые до сих пор там", - рассказал Труфанов. По его словам, быть заложником похоже на "безумную психологическую игру", в которой из головы не уходит мысль: "Если я не выберусь отсюда в рамках этой сделки, то, вероятно, другой сделки, чтобы я выбрался, не будет." На видео Александр сидит на стуле, а по бокам стоят еще два стула, на которых выставлены портреты двух его друзей Ариэля и Давида Кунио, которые были также похищены палестинскими радикалами 7 октября 2023 года и до сих пор удерживаются в палестинском анклаве. "Мне тяжело думать, что... я больше не увижу моих друзей, которые сидят здесь справа и слева от меня. Это... это то, что сейчас меня очень беспокоит. Они должны быть здесь, рядом, но их нет - остались только фотографии. Это очень тяжело для меня, а для их семей, я уверен, еще тяжелее. Сейчас я тоже чувствую, каково это быть семьей, чьи близкие находятся в Газе", - поделился своими чувствами Труфанов. Труфанов призвал израильскую общественность продолжать бороться за возвращение всех заложников из сектора Газа. "Я прошу вас: не позволяйте таким чувствам, как месть, злость и ярость, превалировать над моральными ценностями, единством, братством и святостью человеческой жизни. Когда я говорю о возвращении заложников, я имею в виду всех - и живых, и погибших. Для всех семей должна быть поставлена точка. Это нельзя игнорировать. Мы должны одинаково бороться за каждого", - заключил Труфанов. Труфанов был освобожден из плена 15 февраля в рамках сделки о прекращении огня в секторе Газа. Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов приветствовал освобождение заложников и заявил, что вопрос освобождения из плена в секторе Газа Труфанова был приоритетным для российских дипломатов, которые делали всё необходимое для того, чтобы этот гражданин был включен в список освобождаемых на первом этапе сделки. В субботу 1 марта первый этап прекращения огня, который продлился 42 дня, завершился. Переговоры о втором этапе по существу пока не начались. В СМИ высказываются предположения, что Израиль заинтересован расширить временные рамки первого этапа и продолжить обмены израильских заложников на палестинских заключенных. В палестинском движении ХАМАС отвергли такой подход Израиля, так как палестинская сторона заинтересована в гарантиях полного прекращения войны и вывода израильских войск из палестинского анклава. На данный момент движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе Газа еще 59 заложников, порядка половины из которых официально признаны погибшими.

https://ria.ru/20250227/khamas-2002074013.html

https://ria.ru/20250215/trufanov-1999608743.html

https://ria.ru/20250301/konflikt-1915630213.html

израиль

россия

тель-авив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, россия, тель-авив, анатолий викторов, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году