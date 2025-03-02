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Освобожденный из плена в Газе россиянин записал видеопослание - РИА Новости, 02.03.2025
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00:51 02.03.2025
https://ria.ru/20250302/trufanov-2002520139.html
Освобожденный из плена в Газе россиянин записал видеопослание
Освобожденный из плена в Газе россиянин записал видеопослание - РИА Новости, 02.03.2025
Освобожденный из плена в Газе россиянин записал видеопослание
Освобожденный из плена в секторе Газа гражданин Израиля и России Александр Труфанов записал видеопослание для израильтян и семей других заложников, в котором... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T00:51:00+03:00
2025-03-02T00:51:00+03:00
в мире
израиль
россия
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анатолий викторов
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 мар - РИА Новости. Освобожденный из плена в секторе Газа гражданин Израиля и России Александр Труфанов записал видеопослание для израильтян и семей других заложников, в котором поделился некоторыми переживаниями и чувствами, призвал не позволять чувству мести и гнева брать верх над добрыми ценностями, а также продолжать бороться за возвращение оставшихся заложников. Это видеопослание стало первым публичным заявлением Труфанова после возвращения из Газы 15 февраля 2024 года, где он провел 498 дней. Оно было распространено израильской волонтерской организацией "Форум семей заложников" и показано на больших экранах в ходе массового субботнего митинга в поддержку заложников в Тель-Авиве. "Меня освободили не так давно, и каждый день я думаю о заложниках, которые все еще там. Эта мысль не покидает меня. Она возникает в голове каждый час, каждую минуту в течение дня с тех пор, как я здесь. Я все еще не могу осознать, что я вернулся, и что есть еще люди, которые до сих пор там", - рассказал Труфанов. По его словам, быть заложником похоже на "безумную психологическую игру", в которой из головы не уходит мысль: "Если я не выберусь отсюда в рамках этой сделки, то, вероятно, другой сделки, чтобы я выбрался, не будет." На видео Александр сидит на стуле, а по бокам стоят еще два стула, на которых выставлены портреты двух его друзей Ариэля и Давида Кунио, которые были также похищены палестинскими радикалами 7 октября 2023 года и до сих пор удерживаются в палестинском анклаве. "Мне тяжело думать, что... я больше не увижу моих друзей, которые сидят здесь справа и слева от меня. Это... это то, что сейчас меня очень беспокоит. Они должны быть здесь, рядом, но их нет - остались только фотографии. Это очень тяжело для меня, а для их семей, я уверен, еще тяжелее. Сейчас я тоже чувствую, каково это быть семьей, чьи близкие находятся в Газе", - поделился своими чувствами Труфанов. Труфанов призвал израильскую общественность продолжать бороться за возвращение всех заложников из сектора Газа. "Я прошу вас: не позволяйте таким чувствам, как месть, злость и ярость, превалировать над моральными ценностями, единством, братством и святостью человеческой жизни. Когда я говорю о возвращении заложников, я имею в виду всех - и живых, и погибших. Для всех семей должна быть поставлена точка. Это нельзя игнорировать. Мы должны одинаково бороться за каждого", - заключил Труфанов. Труфанов был освобожден из плена 15 февраля в рамках сделки о прекращении огня в секторе Газа. Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов приветствовал освобождение заложников и заявил, что вопрос освобождения из плена в секторе Газа Труфанова был приоритетным для российских дипломатов, которые делали всё необходимое для того, чтобы этот гражданин был включен в список освобождаемых на первом этапе сделки. В субботу 1 марта первый этап прекращения огня, который продлился 42 дня, завершился. Переговоры о втором этапе по существу пока не начались. В СМИ высказываются предположения, что Израиль заинтересован расширить временные рамки первого этапа и продолжить обмены израильских заложников на палестинских заключенных. В палестинском движении ХАМАС отвергли такой подход Израиля, так как палестинская сторона заинтересована в гарантиях полного прекращения войны и вывода израильских войск из палестинского анклава. На данный момент движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе Газа еще 59 заложников, порядка половины из которых официально признаны погибшими.
https://ria.ru/20250227/khamas-2002074013.html
https://ria.ru/20250215/trufanov-1999608743.html
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в мире, израиль, россия, тель-авив, анатолий викторов, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Россия, Тель-Авив, Анатолий Викторов, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Освобожденный из плена в Газе россиянин записал видеопослание

Освобожденный из плена в Газе россиянин Труфанов записал видео для израильтян

© AP Photo / Jehad AlshrafiРоссиянин Александр Труфанов во время свобождение израильских заложников из сектора Газа
Россиянин Александр Труфанов во время свобождение израильских заложников из сектора Газа - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafi
Россиянин Александр Труфанов во время свобождение израильских заложников из сектора Газа. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 мар - РИА Новости. Освобожденный из плена в секторе Газа гражданин Израиля и России Александр Труфанов записал видеопослание для израильтян и семей других заложников, в котором поделился некоторыми переживаниями и чувствами, призвал не позволять чувству мести и гнева брать верх над добрыми ценностями, а также продолжать бороться за возвращение оставшихся заложников.
Это видеопослание стало первым публичным заявлением Труфанова после возвращения из Газы 15 февраля 2024 года, где он провел 498 дней. Оно было распространено израильской волонтерской организацией "Форум семей заложников" и показано на больших экранах в ходе массового субботнего митинга в поддержку заложников в Тель-Авиве.
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"Меня освободили не так давно, и каждый день я думаю о заложниках, которые все еще там. Эта мысль не покидает меня. Она возникает в голове каждый час, каждую минуту в течение дня с тех пор, как я здесь. Я все еще не могу осознать, что я вернулся, и что есть еще люди, которые до сих пор там", - рассказал Труфанов.
По его словам, быть заложником похоже на "безумную психологическую игру", в которой из головы не уходит мысль: "Если я не выберусь отсюда в рамках этой сделки, то, вероятно, другой сделки, чтобы я выбрался, не будет."
На видео Александр сидит на стуле, а по бокам стоят еще два стула, на которых выставлены портреты двух его друзей Ариэля и Давида Кунио, которые были также похищены палестинскими радикалами 7 октября 2023 года и до сих пор удерживаются в палестинском анклаве.
"Мне тяжело думать, что... я больше не увижу моих друзей, которые сидят здесь справа и слева от меня. Это... это то, что сейчас меня очень беспокоит. Они должны быть здесь, рядом, но их нет - остались только фотографии. Это очень тяжело для меня, а для их семей, я уверен, еще тяжелее. Сейчас я тоже чувствую, каково это быть семьей, чьи близкие находятся в Газе", - поделился своими чувствами Труфанов.
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Труфанов призвал израильскую общественность продолжать бороться за возвращение всех заложников из сектора Газа.
«
"Я прошу вас: не позволяйте таким чувствам, как месть, злость и ярость, превалировать над моральными ценностями, единством, братством и святостью человеческой жизни. Когда я говорю о возвращении заложников, я имею в виду всех - и живых, и погибших. Для всех семей должна быть поставлена точка. Это нельзя игнорировать. Мы должны одинаково бороться за каждого", - заключил Труфанов.
Труфанов был освобожден из плена 15 февраля в рамках сделки о прекращении огня в секторе Газа. Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов приветствовал освобождение заложников и заявил, что вопрос освобождения из плена в секторе Газа Труфанова был приоритетным для российских дипломатов, которые делали всё необходимое для того, чтобы этот гражданин был включен в список освобождаемых на первом этапе сделки.
В субботу 1 марта первый этап прекращения огня, который продлился 42 дня, завершился. Переговоры о втором этапе по существу пока не начались. В СМИ высказываются предположения, что Израиль заинтересован расширить временные рамки первого этапа и продолжить обмены израильских заложников на палестинских заключенных. В палестинском движении ХАМАС отвергли такой подход Израиля, так как палестинская сторона заинтересована в гарантиях полного прекращения войны и вывода израильских войск из палестинского анклава. На данный момент движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе Газа еще 59 заложников, порядка половины из которых официально признаны погибшими.
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