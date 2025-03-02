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В Киевской и еще семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:04 02.03.2025 (обновлено: 23:08 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/trevoga-2002631292.html
В Киевской и еще семи областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской и еще семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.03.2025
В Киевской и еще семи областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киевской и еще семи областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T23:04:00+03:00
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специальная военная операция на украине
в мире
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской и еще семи областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса на 22.56 мск, сигнал тревоги звучит в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002515816.html
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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
В Киевской и еще семи областях Украины объявили воздушную тревогу

Украинские власти объявили тревогу в Киевской и еще семи областях

© AP Photo / Felipe DanaНеосвещенная улица в центре Киева, Украина
Неосвещенная улица в центре Киева, Украина - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© AP Photo / Felipe Dana
Неосвещенная улица в центре Киева, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской и еще семи областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
По данным ресурса на 22.56 мск, сигнал тревоги звучит в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
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