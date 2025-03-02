https://ria.ru/20250302/trevoga-2002631292.html

В Киевской и еще семи областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киевской и еще семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.03.2025

В Киевской и еще семи областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киевской и еще семи областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T23:04:00+03:00

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской и еще семи областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса на 22.56 мск, сигнал тревоги звучит в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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