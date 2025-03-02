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Эксперт объяснил, почему Трамп верит в криптовалюты - РИА Новости, 02.03.2025
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23:56 02.03.2025
https://ria.ru/20250302/tramp-2002634999.html
Эксперт объяснил, почему Трамп верит в криптовалюты
Эксперт объяснил, почему Трамп верит в криптовалюты - РИА Новости, 02.03.2025
Эксперт объяснил, почему Трамп верит в криптовалюты
Президент США Дональд Трамп пытается с помощью криптовалют решить проблему растущего госдолга США, но его вера в них может не оправдаться из-за их высокой... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T23:56:00+03:00
2025-03-02T23:56:00+03:00
сша
дональд трамп
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
в мире
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пытается с помощью криптовалют решить проблему растущего госдолга США, но его вера в них может не оправдаться из-за их высокой рискованности, заявил РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Ранее Трамп сообщил о постановлении по созданию стратегического резерва криптовалют страны. Согласно публикации Трампа в соцсети Truth Social, новый резерв криптовалюты включит в себя такие криптовалюты, как Cardano (ADA), Solana (SOL), Ripple (XRP). Позже он добавил, что биткоин и Ethereum будут в основе стратегического резерва криптовалют США. Трамп неоднократно высказывался в поддержку цифровых валют. Еще до своей победы на президентских выборах в ноябре 2024 года республиканец пообещал превратить Соединенные Штаты в "мировую столицу" криптовалют. В июле он объявил о намерении создать национальный стратегический резерв биткоинов в случае победы на выборах, а также стал первым в истории США экс-президентом, расплатившимся биткоинами во время одного из своих предвыборных мероприятий. "По всей видимости, Дональд Трамп, видя застарелую проблему колоссального долга США, пытается ее решить, возможно, считая криптовалюты инструментом для его погашения: подняв курсы криптовалют повыше, он потом может попробовать снизить долговую нагрузку на бюджет США", - сказал эксперт. Также президент США может рассматривать их как достойную альтернативу американскому доллару, теряющему свое влияние из-за санкционной политики США. "Как бы то ни было, криптовалюты являются очень рискованным активом, и вера Дональда Трампа в их возможности может не оправдаться", - заключил эксперт.
https://ria.ru/20250302/tramp-2002611443.html
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сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
Эксперт объяснил, почему Трамп верит в криптовалюты

Экономист Хазанов: Трамп хочет решить проблему госдолга США с помощью крипты

© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пытается с помощью криптовалют решить проблему растущего госдолга США, но его вера в них может не оправдаться из-за их высокой рискованности, заявил РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
Ранее Трамп сообщил о постановлении по созданию стратегического резерва криптовалют страны. Согласно публикации Трампа в соцсети Truth Social, новый резерв криптовалюты включит в себя такие криптовалюты, как Cardano (ADA), Solana (SOL), Ripple (XRP). Позже он добавил, что биткоин и Ethereum будут в основе стратегического резерва криптовалют США.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Трамп объявил о создании стратегического резерва криптовалют
Вчера, 19:34
Трамп неоднократно высказывался в поддержку цифровых валют. Еще до своей победы на президентских выборах в ноябре 2024 года республиканец пообещал превратить Соединенные Штаты в "мировую столицу" криптовалют. В июле он объявил о намерении создать национальный стратегический резерв биткоинов в случае победы на выборах, а также стал первым в истории США экс-президентом, расплатившимся биткоинами во время одного из своих предвыборных мероприятий.
"По всей видимости, Дональд Трамп, видя застарелую проблему колоссального долга США, пытается ее решить, возможно, считая криптовалюты инструментом для его погашения: подняв курсы криптовалют повыше, он потом может попробовать снизить долговую нагрузку на бюджет США", - сказал эксперт.
Также президент США может рассматривать их как достойную альтернативу американскому доллару, теряющему свое влияние из-за санкционной политики США.
"Как бы то ни было, криптовалюты являются очень рискованным активом, и вера Дональда Трампа в их возможности может не оправдаться", - заключил эксперт.
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