https://ria.ru/20250302/tramp-2002622850.html
Унизительный подарок Зеленского Трампу вызвал резкую реакцию на Западе
Унизительный подарок Зеленского Трампу вызвал резкую реакцию на Западе - РИА Новости, 02.03.2025
Унизительный подарок Зеленского Трампу вызвал резкую реакцию на Западе
Владимир Зеленский является такой же "подделкой", как и тот чемпионский пояс, который он вручил президенту США Дональду Трампу во время их встречи в Белом доме, РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T21:24:00+03:00
2025-03-02T21:24:00+03:00
2025-03-02T21:24:00+03:00
в мире
сша
украина
дональд трамп
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002336898_0:278:3076:2009_1920x0_80_0_0_ee7c38d30fc7d9b9e75eb5a9db13475d.jpg
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский является такой же "подделкой", как и тот чемпионский пояс, который он вручил президенту США Дональду Трампу во время их встречи в Белом доме, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Боксерский пояс, "подаренный" Зеленским Трампу, как и украинский диктатор, является подделкой", — написал он.На встречу в Белом доме Зеленский в качестве подарка принес чемпионский пояс, якобы принадлежащий боксеру Александру Усику. Как сообщило украинское издание "Трибуна" со ссылкой на комментарии самого Усика, глава киевского режима подарил американскому лидеру ненастоящий пояс: "мои пояса все у меня дома", — сказал он.В пятницу в Вашингтоне состоялась встреча Трампа и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. По данным телеканала Fox News, президент США вышвырнул главу киевского режима после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение.
https://ria.ru/20250302/ssha-2002593059.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002336898_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_f1f1188e6df5bf2180fd83aba3514b6a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Унизительный подарок Зеленского Трампу вызвал резкую реакцию на Западе
Боуз: Зеленский является такой же подделкой, как и пояс, подаренный им Трампу