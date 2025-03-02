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Унизительный подарок Зеленского Трампу вызвал резкую реакцию на Западе - РИА Новости, 02.03.2025
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21:24 02.03.2025
https://ria.ru/20250302/tramp-2002622850.html
Унизительный подарок Зеленского Трампу вызвал резкую реакцию на Западе
Унизительный подарок Зеленского Трампу вызвал резкую реакцию на Западе - РИА Новости, 02.03.2025
Унизительный подарок Зеленского Трампу вызвал резкую реакцию на Западе
Владимир Зеленский является такой же "подделкой", как и тот чемпионский пояс, который он вручил президенту США Дональду Трампу во время их встречи в Белом доме, РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T21:24:00+03:00
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский является такой же "подделкой", как и тот чемпионский пояс, который он вручил президенту США Дональду Трампу во время их встречи в Белом доме, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Боксерский пояс, "подаренный" Зеленским Трампу, как и украинский диктатор, является подделкой", — написал он.На встречу в Белом доме Зеленский в качестве подарка принес чемпионский пояс, якобы принадлежащий боксеру Александру Усику. Как сообщило украинское издание "Трибуна" со ссылкой на комментарии самого Усика, глава киевского режима подарил американскому лидеру ненастоящий пояс: "мои пояса все у меня дома", — сказал он.В пятницу в Вашингтоне состоялась встреча Трампа и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. По данным телеканала Fox News, президент США вышвырнул главу киевского режима после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение.
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в мире, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Унизительный подарок Зеленского Трампу вызвал резкую реакцию на Западе

Боуз: Зеленский является такой же подделкой, как и пояс, подаренный им Трампу

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский является такой же "подделкой", как и тот чемпионский пояс, который он вручил президенту США Дональду Трампу во время их встречи в Белом доме, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
«
"Боксерский пояс, "подаренный" Зеленским Трампу, как и украинский диктатор, является подделкой", — написал он.
На встречу в Белом доме Зеленский в качестве подарка принес чемпионский пояс, якобы принадлежащий боксеру Александру Усику. Как сообщило украинское издание "Трибуна" со ссылкой на комментарии самого Усика, глава киевского режима подарил американскому лидеру ненастоящий пояс: "мои пояса все у меня дома", — сказал он.
В пятницу в Вашингтоне состоялась встреча Трампа и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. По данным телеканала Fox News, президент США вышвырнул главу киевского режима после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение.
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