https://ria.ru/20250302/tramp-2002614846.html

Опрос показал, сколько американцев одобряют политику Трампа

Опрос показал, сколько американцев одобряют политику Трампа - РИА Новости, 02.03.2025

Опрос показал, сколько американцев одобряют политику Трампа

Больше половины американцев (51%) одобряют меры президента США Дональда Трампа в сфере экономики и по решению проблемы миграции в стране, следует из результатов РИА Новости, 02.03.2025

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Больше половины американцев (51%) одобряют меры президента США Дональда Трампа в сфере экономики и по решению проблемы миграции в стране, следует из результатов опроса телеканала CBS и компании YouGov. Согласно итогам опроса, 51% американцев одобряет политику Трампа в сфере экономики, тогда как 49% выступают против. Более 60% опрошенных отметили, что благодаря мерам американского президента число пересечений границ США снизилось. Ровно 30% опрошенных не заметили изменений. Американцы также, по результатам опроса, выделили четыре сферы политики, которые находятся в наибольшем приоритете у Трампа: более 70% назвали основным приоритетом решение проблемы нелегальных иммигрантов, 69% - аудит государственных работников, 68% - вопрос о пошлинах на товары из других стран, более 60% - вопрос о тратах правительства. На вопрос, что должно быть в приоритете у политика, больше 80% американцев назвали экономику и столько же выбрали выделенную отдельно проблему инфляции в стране, говорится по результатам опроса. Опрос проводился со среды по пятницу среди 2 311 взрослых американцев. Погрешность составляет 2,5%. Ранее Трамп объявил о введении принципа зеркальных пошлин, согласно которому США будут устанавливать импортные тарифы в ответ на аналогичные торговые барьеры со стороны других стран. Министр финансов США Скотт Бессент 16 января заявил, что федеральные расходы американского правительства достигли беспрецедентного уровня в условиях мирного времени, а бюджетный дефицит составляет 6,8-7% от ВВП. Он назвал текущее состояние финансовой политики Соединенных Штатов "вышедшим из-под контроля" и выразил обеспокоенность возможными последствиями. Кроме того, спикер палаты представителей США Майк Джонсон 11 февраля сказал, что DOGE выявил "шокирующие" расходы правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе. В день инаугурации Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов. Американский президент 22 февраля заявил, что за первый месяц второго срока пребывания у власти сумел побороть проблему нелегальной миграции и обеспечил Штатам "лучшие границы" за всю историю страны.

https://ria.ru/20250210/tramp-1998366995.html

https://ria.ru/20250211/opros-1998543676.html

https://ria.ru/20250220/opros-2000546351.html

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в мире, сша, дональд трамп, скотт бессент, майк джонсон