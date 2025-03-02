https://ria.ru/20250302/tramp-2002611443.html

Трамп объявил о создании стратегического резерва криптовалют

Трамп объявил о создании стратегического резерва криптовалют - РИА Новости, 02.03.2025

Трамп объявил о создании стратегического резерва криптовалют

Президент США Дональд Трамп сообщил о постановлении по созданию стратегического резерва криптовалют страны. РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T19:34:00+03:00

2025-03-02T19:34:00+03:00

2025-03-02T19:34:00+03:00

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил о постановлении по созданию стратегического резерва криптовалют страны. Согласно публикации Трампа в соцсети Truth Social, новый резерв криптовалюты включит в себя такие криптовалюты, как Cardano (ADA), Solana (SOL), Ripple (XRP). "Стратегический резерв криптовалют США повысит уровень ключевой отрасли после годов коррупционных атак администрации (экс-лидера США Джо) Байдена, поэтому мой указ о цифровых активах предписывает президентской рабочей группе создать стратегический резерв криптовалют, включающий в себя XRP, SOL и ADA", - написал Трамп. Он отметил, что стремится сделать США "мировой столицей криптовалют". Сам Трамп неоднократно высказывался в поддержку цифровых валют. Еще до своей победы на президентских выборах в ноябре 2024 года республиканец пообещал превратить Соединенные Штаты в "мировую столицу" криптовалют. В июле он объявил о намерении создать национальный стратегический резерв биткоинов в случае победы на выборах, а также стал первым в истории США экс-президентом, расплатившимся биткоинами во время одного из своих предвыборных мероприятий.

https://ria.ru/20241209/ssha-1988269495.html

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сша, дональд трамп, в мире