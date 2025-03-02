https://ria.ru/20250302/tramp-2002556873.html

Пресс-секретарь Трампа раскрыла, как он унизил Зеленского после перепалки

Пресс-секретарь Трампа раскрыла, как он унизил Зеленского после перепалки - РИА Новости, 02.03.2025

Пресс-секретарь Трампа раскрыла, как он унизил Зеленского после перепалки

Президент США Дональд Трамп съел обед Владимира Зеленского после перепалки, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире Fox News. Ведущая... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T12:13:00+03:00

2025-03-02T12:13:00+03:00

2025-03-02T17:20:00+03:00

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп съел обед Владимира Зеленского после перепалки, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире Fox News. Ведущая спросила, кто принял решение отменить обед, и с иронией уточнила, досталось ли Левитт что-нибудь. "Президенту (Трампу. — Прим. ред.) понравился обед, сегодня он в прямом и переносном смысле съел обед <...> Зеленского", — сказала она. Левитт добавила, что Трамп принял решение отменить обед, так как чувствовал, что Зеленский не в состоянии вести мирные переговоры. Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, переросшая в итоге в перепалку, состоялась в Вашингтоне в пятницу. По данным телеканала Fox News, американский лидер "вышвырнул" главу киевского режима из-за проявленного тем неуважения. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом также было отменено. В свою очередь, телеканал CBS News со ссылкой на высокопоставленные источники в окружении американского лидера сообщал, что произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине. Отмечалось, что чиновники в Киеве после произошедшего впали в отчаяние и добиваются от Белого дома возвращения к обсуждению, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским в настоящее время не хочет.

https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002549662.html

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в мире, дональд трамп, сша, вашингтон (штат), владимир зеленский, киев