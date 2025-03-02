Пресс-секретарь Трампа раскрыла, как он унизил Зеленского после перепалки
Пресс-секретарь Белого дома Левитт: Трамп съел обед Зеленского
© AP Photo / Mystyslav ChernovДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп съел обед Владимира Зеленского после перепалки, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире Fox News.
Ведущая спросила, кто принял решение отменить обед, и с иронией уточнила, досталось ли Левитт что-нибудь.
Ведущая спросила, кто принял решение отменить обед, и с иронией уточнила, досталось ли Левитт что-нибудь.
"Президенту (Трампу. — Прим. ред.) понравился обед, сегодня он в прямом и переносном смысле съел обед <...> Зеленского", — сказала она.
Левитт добавила, что Трамп принял решение отменить обед, так как чувствовал, что Зеленский не в состоянии вести мирные переговоры.
Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, переросшая в итоге в перепалку, состоялась в Вашингтоне в пятницу. По данным телеканала Fox News, американский лидер "вышвырнул" главу киевского режима из-за проявленного тем неуважения. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом также было отменено.
В свою очередь, телеканал CBS News со ссылкой на высокопоставленные источники в окружении американского лидера сообщал, что произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине. Отмечалось, что чиновники в Киеве после произошедшего впали в отчаяние и добиваются от Белого дома возвращения к обсуждению, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским в настоящее время не хочет.
Левитт добавила, что Трамп принял решение отменить обед, так как чувствовал, что Зеленский не в состоянии вести мирные переговоры.
Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, переросшая в итоге в перепалку, состоялась в Вашингтоне в пятницу. По данным телеканала Fox News, американский лидер "вышвырнул" главу киевского режима из-за проявленного тем неуважения. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом также было отменено.
В свою очередь, телеканал CBS News со ссылкой на высокопоставленные источники в окружении американского лидера сообщал, что произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине. Отмечалось, что чиновники в Киеве после произошедшего впали в отчаяние и добиваются от Белого дома возвращения к обсуждению, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским в настоящее время не хочет.