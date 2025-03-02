https://ria.ru/20250302/tramp-2002526827.html

Трамп подписал указ о признании английского языка государственным

Трамп подписал указ о признании английского языка государственным - РИА Новости, 02.03.2025

Трамп подписал указ о признании английского языка государственным

Президент США Дональд Трамп подписал указ о признании английского языка государственным. РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T03:15:00+03:00

2025-03-02T03:15:00+03:00

2025-03-02T03:29:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805265304_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ce38ec196d1cd60b4999abedb0673e2.jpg

ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ о признании английского языка государственным. "Этим приказом английский язык признается официальным языком США", - говорится в распространенном пресс-службой Белого дома документе. В указе говорится, что целью его подписания является продвижение единства и общей американской культуры среди американских граждан. Этим же указом отменяется действие документа, которым гарантировался доступ к государственным услугам людей с ограниченным английским.По данным Бюро переписи населения США, более 78% американцев говорят дома только на английском, но миллионы используют испанский, китайский, тагальский и другие языки. Испанский является первым языком более чем для 10% населения Штатов. Ранее ни один язык не был признан в США государственным.

https://ria.ru/20240606/moldaviya-1950950510.html

https://ria.ru/20250121/tramp-1994731206.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп