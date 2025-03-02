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Трамп подписал указ о признании английского языка государственным - РИА Новости, 02.03.2025
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03:15 02.03.2025 (обновлено: 03:29 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/tramp-2002526827.html
Трамп подписал указ о признании английского языка государственным
Трамп подписал указ о признании английского языка государственным - РИА Новости, 02.03.2025
Трамп подписал указ о признании английского языка государственным
Президент США Дональд Трамп подписал указ о признании английского языка государственным. РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T03:15:00+03:00
2025-03-02T03:29:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ о признании английского языка государственным. "Этим приказом английский язык признается официальным языком США", - говорится в распространенном пресс-службой Белого дома документе. В указе говорится, что целью его подписания является продвижение единства и общей американской культуры среди американских граждан. Этим же указом отменяется действие документа, которым гарантировался доступ к государственным услугам людей с ограниченным английским.По данным Бюро переписи населения США, более 78% американцев говорят дома только на английском, но миллионы используют испанский, китайский, тагальский и другие языки. Испанский является первым языком более чем для 10% населения Штатов. Ранее ни один язык не был признан в США государственным.
https://ria.ru/20240606/moldaviya-1950950510.html
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп подписал указ о признании английского языка государственным

Трамп подписал указ о признании английского языка государственным в США

© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ о признании английского языка государственным.
"Этим приказом английский язык признается официальным языком США", - говорится в распространенном пресс-службой Белого дома документе.
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В указе говорится, что целью его подписания является продвижение единства и общей американской культуры среди американских граждан.
Этим же указом отменяется действие документа, которым гарантировался доступ к государственным услугам людей с ограниченным английским.
По данным Бюро переписи населения США, более 78% американцев говорят дома только на английском, но миллионы используют испанский, китайский, тагальский и другие языки. Испанский является первым языком более чем для 10% населения Штатов. Ранее ни один язык не был признан в США государственным.
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