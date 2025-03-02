https://ria.ru/20250302/tramp-2002520351.html
Трамп провел субботу на поле для гольфа
Трамп провел субботу на поле для гольфа - РИА Новости, 02.03.2025
Трамп провел субботу на поле для гольфа
Президент США Дональд Трамп провел субботу на поле для гольфа после того, как накануне в Белом доме отчитал Владимира Зеленского, сообщает пресс-пул... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T00:52:00+03:00
2025-03-02T00:52:00+03:00
2025-03-02T00:52:00+03:00
в мире
сша
россия
лондон
владимир зеленский
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002338582_52:0:2428:1336_1920x0_80_0_0_aa003708033627e45d42281c3aad7e8c.jpg
ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп провел субботу на поле для гольфа после того, как накануне в Белом доме отчитал Владимира Зеленского, сообщает пресс-пул американского лидера. Уточняется, что Трамп покинул свое имение Мар-а-Лаго утром в субботу, а через несколько часов вернулся. Пользователи соцсетей при этом публикуют кадры с президентом США на поле для гольфа. Гольф - любимое развлечение Трампа, за которым он проводит многие выходные, компания президента США владеет курортами по всему миру. Трамп накануне отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Зеленский, по данным СМИ, отправился в Лондон на встречу с руководством Великобритании. Вашингтон же ждет от Киева извинений за поведение Зеленского в Белом доме.
https://ria.ru/20250301/zapad-2002514466.html
https://ria.ru/20250301/tramp-2002490818.html
сша
россия
лондон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002338582_116:0:2480:1773_1920x0_80_0_0_747e6cd6aae03a55d642d8576e9d34c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, лондон, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, США, Россия, Лондон, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Трамп провел субботу на поле для гольфа
Трамп провел субботу на поле для гольфа после того, как отчитал Зеленского