https://ria.ru/20250302/tramp-2002520351.html

Трамп провел субботу на поле для гольфа

Трамп провел субботу на поле для гольфа - РИА Новости, 02.03.2025

Трамп провел субботу на поле для гольфа

Президент США Дональд Трамп провел субботу на поле для гольфа после того, как накануне в Белом доме отчитал Владимира Зеленского, сообщает пресс-пул... РИА Новости, 02.03.2025

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2025-03-02T00:52:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп провел субботу на поле для гольфа после того, как накануне в Белом доме отчитал Владимира Зеленского, сообщает пресс-пул американского лидера. Уточняется, что Трамп покинул свое имение Мар-а-Лаго утром в субботу, а через несколько часов вернулся. Пользователи соцсетей при этом публикуют кадры с президентом США на поле для гольфа. Гольф - любимое развлечение Трампа, за которым он проводит многие выходные, компания президента США владеет курортами по всему миру. Трамп накануне отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Зеленский, по данным СМИ, отправился в Лондон на встречу с руководством Великобритании. Вашингтон же ждет от Киева извинений за поведение Зеленского в Белом доме.

https://ria.ru/20250301/zapad-2002514466.html

https://ria.ru/20250301/tramp-2002490818.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, россия, лондон, владимир зеленский, дональд трамп