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В Берлине активисты облили краской магазин Tesla - РИА Новости, 02.03.2025
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00:14 02.03.2025
https://ria.ru/20250302/tesla-2002517809.html
В Берлине активисты облили краской магазин Tesla
В Берлине активисты облили краской магазин Tesla - РИА Новости, 02.03.2025
В Берлине активисты облили краской магазин Tesla
Климатические активисты из движения "Новое поколение" облили синей краской витрину берлинского магазина компании Tesla, принадлежащей американскому... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T00:14:00+03:00
2025-03-02T00:14:00+03:00
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Климатические активисты из движения "Новое поколение" облили синей краской витрину берлинского магазина компании Tesla, принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску, информирует издание Tagesspiegel. "В торговом центре "Молл Берлина"… в субботу прошла акция протеста, явно направленная против… Илона Маска. Перед шоурумом Tesla в торговом центре… можно увидеть трех активистов с плакатами. Снаружи магазин облит синей краской", - говорится в статье. На первом плакате был лозунг "Наше общество - не игрушка для правых", на втором было перечеркнутое изображение Маска, показывающего жест, похожий на нацистское приветствие. На третьем плакате было написано название движения "Новое поколение". Полиция быстро разогнала акцию, сообщает издание со ссылкой на правоохранителей. В отношении активистов начато расследование. Ранее Маск написал в статье для немецкой газеты Welt, что правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) является единственной политической силой ФРГ, способной спасти страну от превращения в "тень своего прежнего я". Публикация этого материала вызвала бурные споры как в редакции Welt, так и в Германии в целом: глава отдела мнений Welt Ева Мари Когель подала заявление об увольнении после выхода материала, а Фридрих Мерц назвал статью беспрецедентным вмешательством в выборы ФРГ. Это, впрочем, не остановило Маска, который позднее провел онлайн-разговор с сопредседателем АдГ и кандидатом в канцлеры Алисой Вайдель. Ранее Маск во время своей речи на инаугурации нового президента США показал жест, напоминающий нацистское приветствие. Активисты "Нового поколения" известны своими протестными акциями, в рамках которых они блокируют движение транспорта, приклеивая себя к дорожному полотну, портят краской известные здания, пытаются сорвать крупные мероприятия, требуя от властей принять меры по защите климата.
https://ria.ru/20250123/berlin-1995117550.html
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в мире, германия, сша, илон маск, фридрих мерц, алиса вайдель, welt, tesla motors, берлин (город)
В мире, Германия, США, Илон Маск, Фридрих Мерц, Алиса Вайдель, Welt, Tesla motors, Берлин (город)
В Берлине активисты облили краской магазин Tesla

В Берлине активисты облили синей краской витрину магазина Tesla

© РИА Новости / Марина Меркулова | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль в Берлине
Полицейский автомобиль в Берлине - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости / Марина Меркулова
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Климатические активисты из движения "Новое поколение" облили синей краской витрину берлинского магазина компании Tesla, принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску, информирует издание Tagesspiegel.
"В торговом центре "Молл Берлина"… в субботу прошла акция протеста, явно направленная против… Илона Маска. Перед шоурумом Tesla в торговом центре… можно увидеть трех активистов с плакатами. Снаружи магазин облит синей краской", - говорится в статье.
Неизвестные вывели на фасад завода компании Tesla под Берлином проекцию со спорным жестом, напоминающим нацистское приветствие*, который Илон Маск показал в ходе своего выступления на инаугурации президента США Дональда Трампа *Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
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На первом плакате был лозунг "Наше общество - не игрушка для правых", на втором было перечеркнутое изображение Маска, показывающего жест, похожий на нацистское приветствие. На третьем плакате было написано название движения "Новое поколение".
Полиция быстро разогнала акцию, сообщает издание со ссылкой на правоохранителей. В отношении активистов начато расследование.
Ранее Маск написал в статье для немецкой газеты Welt, что правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) является единственной политической силой ФРГ, способной спасти страну от превращения в "тень своего прежнего я". Публикация этого материала вызвала бурные споры как в редакции Welt, так и в Германии в целом: глава отдела мнений Welt Ева Мари Когель подала заявление об увольнении после выхода материала, а Фридрих Мерц назвал статью беспрецедентным вмешательством в выборы ФРГ. Это, впрочем, не остановило Маска, который позднее провел онлайн-разговор с сопредседателем АдГ и кандидатом в канцлеры Алисой Вайдель.
Ранее Маск во время своей речи на инаугурации нового президента США показал жест, напоминающий нацистское приветствие.
Активисты "Нового поколения" известны своими протестными акциями, в рамках которых они блокируют движение транспорта, приклеивая себя к дорожному полотну, портят краской известные здания, пытаются сорвать крупные мероприятия, требуя от властей принять меры по защите климата.
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В миреГерманияСШАИлон МаскФридрих МерцАлиса ВайдельWeltTesla motorsБерлин (город)
 
 
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