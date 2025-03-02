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В Финляндии сняли арест с танкера Eagle S - РИА Новости, 02.03.2025
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11:56 02.03.2025
https://ria.ru/20250302/tanker-2002554318.html
В Финляндии сняли арест с танкера Eagle S
В Финляндии сняли арест с танкера Eagle S - РИА Новости, 02.03.2025
В Финляндии сняли арест с танкера Eagle S
Полиция Финляндии сняла арест с танкера Eagle S, подозреваемого в повреждении кабелей в Балтийском море, судно может покинуть финский порт, сообщили в... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T11:56:00+03:00
2025-03-02T11:56:00+03:00
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Полиция Финляндии сняла арест с танкера Eagle S, подозреваемого в повреждении кабелей в Балтийском море, судно может покинуть финский порт, сообщили в воскресенье правоохранители. Финские правоохранители задержали танкер Eagle S под флагом Островов Кука в декабре 2024 года по подозрению в повреждении электрокабеля EstLink 2 и еще четырех кабелей связи в Балтийском море. Полиция запретила восьми членам экипажа судна выезжать из страны. "Предварительное расследование, проведенное Центральной криминальной полицией Финляндии, и технические следственные мероприятия, проведенные на танкере Eagle S, достигли той стадии, когда нет никаких оснований для дальнейшего ареста судна. Таким образом, арест был снят в пятницу, 28 февраля 2025 года. С точки зрения следствия, никаких препятствий для продолжения движения судна из территориальных вод Финляндии нет", - говорится в сообщении. Полиция сняла запрет на выезд из страны для пяти членов экипажа. Таким образом, ограничительные меры действуют в отношении трех членов экипажа, они не смогут покинуть страну. Электросетевые компании, обслуживающие поврежденный кабель EstLink 2, - финская Fingrid и эстонская Elering - решили отказаться от своих требований о наложении ареста на танкер для возмещения полученного ущерба, сообщила в воскресенье Fingrid. "Мы не считаем принудительное наложение ареста экономически целесообразным, но и отказываться от своих требований о компенсации мы, безусловно, не хотим. Мы будем добиваться законной компенсации за повреждение кабеля Estlink 2 от лица, причинившего ущерб", - заявил генеральный директор компании Fingrid Аста Сихвонен-Пункка. Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря 2024 года. Полиция Финляндии задержала танкер Eagle S под флагом Островов Кука по подозрению в повреждении кабеля EstLink 2 и четырех подводных кабелей связи. Тогда же финская таможня бездоказательно стала утверждать, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что финские власти не опровергли сообщения СМИ о том, что следствие не нашло следов причастности России к инциденту с кабелем EstLink 2, а версия о "российском следе" инспирирована как повод для наращивания присутствия НАТО в Балтийском море. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что заявления о якобы российском следе в повреждении кабелей в Балтийском море нацелены на то, чтобы препятствовать экспорту российской нефти и произвольно ограничить судоходство в акватории.
https://ria.ru/20250214/finlyandiya-1999473217.html
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в мире, россия, балтийское море, павел кузнецов, мария захарова, нато
В мире, Россия, Балтийское море, Павел Кузнецов, Мария Захарова, НАТО
В Финляндии сняли арест с танкера Eagle S

В Финляндии сняли арест с подозреваемого в повреждении кабелей танкера Eagle S

© Фото : Merivartiosto - SLMV/XТанкер Eagle S
Танкер Eagle S - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© Фото : Merivartiosto - SLMV/X
Танкер Eagle S. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Полиция Финляндии сняла арест с танкера Eagle S, подозреваемого в повреждении кабелей в Балтийском море, судно может покинуть финский порт, сообщили в воскресенье правоохранители.
Финские правоохранители задержали танкер Eagle S под флагом Островов Кука в декабре 2024 года по подозрению в повреждении электрокабеля EstLink 2 и еще четырех кабелей связи в Балтийском море. Полиция запретила восьми членам экипажа судна выезжать из страны.
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"Предварительное расследование, проведенное Центральной криминальной полицией Финляндии, и технические следственные мероприятия, проведенные на танкере Eagle S, достигли той стадии, когда нет никаких оснований для дальнейшего ареста судна. Таким образом, арест был снят в пятницу, 28 февраля 2025 года. С точки зрения следствия, никаких препятствий для продолжения движения судна из территориальных вод Финляндии нет", - говорится в сообщении.
Полиция сняла запрет на выезд из страны для пяти членов экипажа. Таким образом, ограничительные меры действуют в отношении трех членов экипажа, они не смогут покинуть страну.
Электросетевые компании, обслуживающие поврежденный кабель EstLink 2, - финская Fingrid и эстонская Elering - решили отказаться от своих требований о наложении ареста на танкер для возмещения полученного ущерба, сообщила в воскресенье Fingrid.
"Мы не считаем принудительное наложение ареста экономически целесообразным, но и отказываться от своих требований о компенсации мы, безусловно, не хотим. Мы будем добиваться законной компенсации за повреждение кабеля Estlink 2 от лица, причинившего ущерб", - заявил генеральный директор компании Fingrid Аста Сихвонен-Пункка.
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Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря 2024 года. Полиция Финляндии задержала танкер Eagle S под флагом Островов Кука по подозрению в повреждении кабеля EstLink 2 и четырех подводных кабелей связи. Тогда же финская таможня бездоказательно стала утверждать, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов.
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что финские власти не опровергли сообщения СМИ о том, что следствие не нашло следов причастности России к инциденту с кабелем EstLink 2, а версия о "российском следе" инспирирована как повод для наращивания присутствия НАТО в Балтийском море.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что заявления о якобы российском следе в повреждении кабелей в Балтийском море нацелены на то, чтобы препятствовать экспорту российской нефти и произвольно ограничить судоходство в акватории.
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