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Симоньян назвала Зеленского свиньей из-за поведения на встрече с Трампом - РИА Новости, 02.03.2025
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20:33 02.03.2025 (обновлено: 22:42 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/svinya-2002616609.html
Симоньян назвала Зеленского свиньей из-за поведения на встрече с Трампом
Симоньян назвала Зеленского свиньей из-за поведения на встрече с Трампом - РИА Новости, 02.03.2025
Симоньян назвала Зеленского свиньей из-за поведения на встрече с Трампом
Владимир Зеленский повел себя как отпетая свинья на встрече с президентом США Дональдом Трампом, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и... РИА Новости, 02.03.2025
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2025-03-02T22:42:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 2 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский повел себя как отпетая свинья на встрече с президентом США Дональдом Трампом, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". По ее словам, глава Белого дома сделал все, чтобы Зеленский почувствовал себя в гостях как дома. "Зеленский почувствовал себя в гостях как в свинарнике. Возможно, у него дома свинарник, поэтому он в свинарнике чувствует себя как дома. Но вел он себя как совершенно отпетая свинья. По всем меркам: и старой Америки, и новой Америки, и России, и Украины. &lt;...&gt; Он бесконечно &lt;...&gt; выражал визуально, жестикуляцией, мимикой свое недовольство, несогласие. Очень демонстративно", — отметила медиаменеджер. Симоньян также обратила внимание, что Зеленский постоянно перебивал собеседников. "Он бесконечно перебивал, что немыслимо: невежливо перебивать президента США, отвечающего на вопрос. Тебе дадут возможность ответить на вопрос, чего ты перебиваешь-то?" — подчеркнула главред.Перепалка Трампа и ЗеленскогоВ пятницу в Белом доме состоялась встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.По итогам встречи Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.Как сообщил CBS News со ссылкой на высокопоставленные источники в окружении американского президента, произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Киеву.По данным СМИ, украинские чиновники после перепалки в отчаянии пытались добиться возвращения к обсуждению сделки, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским не хочет.
https://ria.ru/20250302/simonjan-2002624696.html
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в мире, сша, америка, россия, владимир зеленский, дональд трамп, маргарита симоньян
В мире, США, Америка, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Маргарита Симоньян
Симоньян назвала Зеленского свиньей из-за поведения на встрече с Трампом

Симоньян: Зеленский на встрече с Трампом повел себя как отпетая свинья

© AP Photo / Mystyslav ChernovДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
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ВЛАДИВОСТОК, 2 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский повел себя как отпетая свинья на встрече с президентом США Дональдом Трампом, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
По ее словам, глава Белого дома сделал все, чтобы Зеленский почувствовал себя в гостях как дома.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Симоньян назвала исход встречи Трампа с Зеленским чудом для России
Вчера, 21:46
"Зеленский почувствовал себя в гостях как в свинарнике. Возможно, у него дома свинарник, поэтому он в свинарнике чувствует себя как дома. Но вел он себя как совершенно отпетая свинья. По всем меркам: и старой Америки, и новой Америки, и России, и Украины. <...> Он бесконечно <...> выражал визуально, жестикуляцией, мимикой свое недовольство, несогласие. Очень демонстративно", — отметила медиаменеджер.
Симоньян также обратила внимание, что Зеленский постоянно перебивал собеседников.
"Он бесконечно перебивал, что немыслимо: невежливо перебивать президента США, отвечающего на вопрос. Тебе дадут возможность ответить на вопрос, чего ты перебиваешь-то?" — подчеркнула главред.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Трамп и Зеленский устроили самое яркое шоу в истории
1 марта, 08:00

Перепалка Трампа и Зеленского

В пятницу в Белом доме состоялась встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.
По итогам встречи Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.
Как сообщил CBS News со ссылкой на высокопоставленные источники в окружении американского президента, произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Киеву.
По данным СМИ, украинские чиновники после перепалки в отчаянии пытались добиться возвращения к обсуждению сделки, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским не хочет.
Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
"Они были в слезах": Уолтц раскрыл подробности дебоша Зеленского в США
Вчера, 17:00
 
В миреСШААмерикаРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампМаргарита Симоньян
 
 
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