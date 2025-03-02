Симоньян назвала Зеленского свиньей из-за поведения на встрече с Трампом
Симоньян: Зеленский на встрече с Трампом повел себя как отпетая свинья
© AP Photo / Mystyslav ChernovДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
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ВЛАДИВОСТОК, 2 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский повел себя как отпетая свинья на встрече с президентом США Дональдом Трампом, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
По ее словам, глава Белого дома сделал все, чтобы Зеленский почувствовал себя в гостях как дома.
"Зеленский почувствовал себя в гостях как в свинарнике. Возможно, у него дома свинарник, поэтому он в свинарнике чувствует себя как дома. Но вел он себя как совершенно отпетая свинья. По всем меркам: и старой Америки, и новой Америки, и России, и Украины. <...> Он бесконечно <...> выражал визуально, жестикуляцией, мимикой свое недовольство, несогласие. Очень демонстративно", — отметила медиаменеджер.
Симоньян также обратила внимание, что Зеленский постоянно перебивал собеседников.
"Он бесконечно перебивал, что немыслимо: невежливо перебивать президента США, отвечающего на вопрос. Тебе дадут возможность ответить на вопрос, чего ты перебиваешь-то?" — подчеркнула главред.
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Перепалка Трампа и Зеленского
В пятницу в Белом доме состоялась встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.
По итогам встречи Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.
Как сообщил CBS News со ссылкой на высокопоставленные источники в окружении американского президента, произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Киеву.
По данным СМИ, украинские чиновники после перепалки в отчаянии пытались добиться возвращения к обсуждению сделки, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским не хочет.