Суд заочно арестовал трех женщин из Ставрополья, вступивших в ИГ*
Суд заочно арестовал на два месяца трех жительниц Ставрополья, вступивших в ИГ
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 2 мар - РИА Новости. Нефтекумский районный суд заочно арестовал на два месяца трех жительниц Ставрополья, вступивших в запрещенную в РФ террористическую организацию "Исламское государство"*, сообщает пресс-служба суда.
Следствие установило, что жительницы Ставрополья в разное время улетели в Турцию и Египет, чтобы незаконно пересечь границу Сирии и участвовать в деятельности международной террористической организации "Исламское государство"* (ИГ*).
Две женщины, прибыв в город Ракка, вступили в состав организации, где оказывали медпомощь раненным боевикам, шили одежду, закупали продукты питания и товары первой необходимости. Третья женщина вступила в состав организации в Стамбуле, приняв военную присягу "баят" через интернет. В дальнейшем женщина пропагандировала деятельность организации и обучала арабскому языку жен и детей боевиков.
«
"Суд на основании ч.5 ст.108 Уголовно-процессуального кодекса РФ, предусматривающей возможность принятия судебного решения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отсутствие обвиняемого, объявленного в международный розыск, удовлетворил ходатайства следователя Нефтекумского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю, избрал каждой из обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", – говорится в сообщении.
Все три женщины объявлены в международный розыск и обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической).
* Запрещенная в России террористическая группировка
В Германии задержали россиянина за финансирование ИГ*
28 января, 18:11