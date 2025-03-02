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Суд заочно арестовал трех женщин из Ставрополья, вступивших в ИГ* - РИА Новости, 02.03.2025
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16:02 02.03.2025
https://ria.ru/20250302/sud-2002588935.html
Суд заочно арестовал трех женщин из Ставрополья, вступивших в ИГ*
Суд заочно арестовал трех женщин из Ставрополья, вступивших в ИГ* - РИА Новости, 02.03.2025
Суд заочно арестовал трех женщин из Ставрополья, вступивших в ИГ*
Нефтекумский районный суд заочно арестовал на два месяца трех жительниц Ставрополья, вступивших в запрещенную в РФ террористическую организацию "Исламское... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T16:02:00+03:00
2025-03-02T16:02:00+03:00
происшествия
россия
турция
египет
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ПЯТИГОРСК, 2 мар - РИА Новости. Нефтекумский районный суд заочно арестовал на два месяца трех жительниц Ставрополья, вступивших в запрещенную в РФ террористическую организацию "Исламское государство"*, сообщает пресс-служба суда. Следствие установило, что жительницы Ставрополья в разное время улетели в Турцию и Египет, чтобы незаконно пересечь границу Сирии и участвовать в деятельности международной террористической организации "Исламское государство"* (ИГ*).Две женщины, прибыв в город Ракка, вступили в состав организации, где оказывали медпомощь раненным боевикам, шили одежду, закупали продукты питания и товары первой необходимости. Третья женщина вступила в состав организации в Стамбуле, приняв военную присягу "баят" через интернет. В дальнейшем женщина пропагандировала деятельность организации и обучала арабскому языку жен и детей боевиков. "Суд на основании ч.5 ст.108 Уголовно-процессуального кодекса РФ, предусматривающей возможность принятия судебного решения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отсутствие обвиняемого, объявленного в международный розыск, удовлетворил ходатайства следователя Нефтекумского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю, избрал каждой из обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", – говорится в сообщении. Все три женщины объявлены в международный розыск и обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической).* Запрещенная в России террористическая группировка
https://ria.ru/20250131/terrorist-1996734365.html
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происшествия, россия, турция, египет, исламское государство*
Происшествия, Россия, Турция, Египет, Исламское государство*
Суд заочно арестовал трех женщин из Ставрополья, вступивших в ИГ*

Суд заочно арестовал на два месяца трех жительниц Ставрополья, вступивших в ИГ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
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© РИА Новости / Евгений Биятов
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ПЯТИГОРСК, 2 мар - РИА Новости. Нефтекумский районный суд заочно арестовал на два месяца трех жительниц Ставрополья, вступивших в запрещенную в РФ террористическую организацию "Исламское государство"*, сообщает пресс-служба суда.
Следствие установило, что жительницы Ставрополья в разное время улетели в Турцию и Египет, чтобы незаконно пересечь границу Сирии и участвовать в деятельности международной террористической организации "Исламское государство"* (ИГ*).
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Две женщины, прибыв в город Ракка, вступили в состав организации, где оказывали медпомощь раненным боевикам, шили одежду, закупали продукты питания и товары первой необходимости. Третья женщина вступила в состав организации в Стамбуле, приняв военную присягу "баят" через интернет. В дальнейшем женщина пропагандировала деятельность организации и обучала арабскому языку жен и детей боевиков.
«
"Суд на основании ч.5 ст.108 Уголовно-процессуального кодекса РФ, предусматривающей возможность принятия судебного решения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отсутствие обвиняемого, объявленного в международный розыск, удовлетворил ходатайства следователя Нефтекумского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю, избрал каждой из обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", – говорится в сообщении.
Все три женщины объявлены в международный розыск и обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической).
* Запрещенная в России террористическая группировка
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