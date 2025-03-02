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Суд уверен, что фигуранты дела об отравлении метанолом знали об опасности - РИА Новости, 02.03.2025
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07:25 02.03.2025
https://ria.ru/20250302/sud-2002532293.html
Суд уверен, что фигуранты дела об отравлении метанолом знали об опасности
Суд уверен, что фигуранты дела об отравлении метанолом знали об опасности - РИА Новости, 02.03.2025
Суд уверен, что фигуранты дела об отравлении метанолом знали об опасности
Защита фигурантов дела о гибели 44 свердловчан от метанола настаивала на том, что их клиенты не знали о вреде продаваемого спирта, но суд не принял этот довод,... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T07:25:00+03:00
2025-03-02T07:25:00+03:00
происшествия
екатеринбург
свердловский областной суд
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Защита фигурантов дела о гибели 44 свердловчан от метанола настаивала на том, что их клиенты не знали о вреде продаваемого спирта, но суд не принял этот довод, так как на товар не было никаких документов о его безопасности, говорится в материалах суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости. По версии следствия, шесть мужчин и женщина в 2020-2021 годах в Екатеринбурге незаконно хранили, поставляли и продавали алкоголь, а в сентябре 2021 года запустили в оборот партию спиртосодержащей жидкости, в которой был метанол в концентрации, превышающей норму. От употребления суррогата пострадал 51 человек, 44 из них погибли. "Все осужденные осознавали, что сбывают спиртосодержащую жидкость без соответствующих разрешительных документов и документов, подтверждающих ее безопасность... В связи с чем... (суд) не ставит под сомнение осведомленность осужденных о несоответствии требованиям безопасности продаваемой спиртосодержащей жидкости потерпевшим", - говорится в материалах. Чкаловский районный суд Екатеринбурга 7 августа 2023 года приговорил семерых фигурантов дела к срокам от трех лет условно до 6,5 лет колонии общего режима, также им были назначены штрафы до 200 тысяч рублей по гражданским искам от потерпевших. Позже Свердловский областной суд ужесточил приговор шестерым из них - они получили от 9 до 10 лет колонии. По данным полиции, во время обысков и рейдов по этому делу было изъято порядка 45 тысяч литров спиртосодержащей и готовой алкогольной продукции сомнительного качества. На заседаниях в Чкаловском райсуде также выяснилось, что ядовитый напиток стоил порядка 100-140 рублей за литр, суррогат скрытно продавали в торговых павильонах Екатеринбурга.
https://ria.ru/20241107/tyumeni-1982426005.html
https://ria.ru/20250212/sidr-1998921098.html
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происшествия, екатеринбург, свердловский областной суд
Происшествия, Екатеринбург, Свердловский областной суд
Суд уверен, что фигуранты дела об отравлении метанолом знали об опасности

Суд отклонил доводы защиты фигурантов дела о гибели 44 жителей Урала от метанола

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Защита фигурантов дела о гибели 44 свердловчан от метанола настаивала на том, что их клиенты не знали о вреде продаваемого спирта, но суд не принял этот довод, так как на товар не было никаких документов о его безопасности, говорится в материалах суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
По версии следствия, шесть мужчин и женщина в 2020-2021 годах в Екатеринбурге незаконно хранили, поставляли и продавали алкоголь, а в сентябре 2021 года запустили в оборот партию спиртосодержащей жидкости, в которой был метанол в концентрации, превышающей норму. От употребления суррогата пострадал 51 человек, 44 из них погибли.
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"Все осужденные осознавали, что сбывают спиртосодержащую жидкость без соответствующих разрешительных документов и документов, подтверждающих ее безопасность... В связи с чем... (суд) не ставит под сомнение осведомленность осужденных о несоответствии требованиям безопасности продаваемой спиртосодержащей жидкости потерпевшим", - говорится в материалах.
Чкаловский районный суд Екатеринбурга 7 августа 2023 года приговорил семерых фигурантов дела к срокам от трех лет условно до 6,5 лет колонии общего режима, также им были назначены штрафы до 200 тысяч рублей по гражданским искам от потерпевших. Позже Свердловский областной суд ужесточил приговор шестерым из них - они получили от 9 до 10 лет колонии. По данным полиции, во время обысков и рейдов по этому делу было изъято порядка 45 тысяч литров спиртосодержащей и готовой алкогольной продукции сомнительного качества. На заседаниях в Чкаловском райсуде также выяснилось, что ядовитый напиток стоил порядка 100-140 рублей за литр, суррогат скрытно продавали в торговых павильонах Екатеринбурга.
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