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Троим фигурантам дела о пожаре в "Зимней вишне" смягчили наказание - РИА Новости, 02.03.2025
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03:19 02.03.2025
https://ria.ru/20250302/sud-2002527275.html
Троим фигурантам дела о пожаре в "Зимней вишне" смягчили наказание
Троим фигурантам дела о пожаре в "Зимней вишне" смягчили наказание - РИА Новости, 02.03.2025
Троим фигурантам дела о пожаре в "Зимней вишне" смягчили наказание
Суд сократил срок наказания троим фигурантам дела о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" - бывшей главе регионального Госстройнадзора Танзиле Комковой, ее... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T03:19:00+03:00
2025-03-02T03:19:00+03:00
происшествия
кемерово
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Суд сократил срок наказания троим фигурантам дела о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" - бывшей главе регионального Госстройнадзора Танзиле Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и Никите Чередниченко, который руководил компанией, занимавшейся реконструкцией Кемеровского кондитерского комбината под ТЦ, говорится в судебных материалах, которые есть в распоряжении РИА Новости. Восьмой кассационный суд общей юрисдикции вынес решение об изменении обвинительного приговора 10 января. Как говорится в документах, речь идет о смягчении наказания без изменений квалификации. Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них – дети. Всего было возбуждено четыре уголовных дела, все 15 фигурантов получили реальные сроки - от 5 до 18 лет лишения свободы. В 2024 году стало известно, что десять из 15 осужденных по делу о пожаре в "Зимней вишне" уже вышли на свободу. Комковы и Чередниченко среди тех, кто продолжал отбывать наказание.
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происшествия, кемерово
Происшествия, Кемерово
Троим фигурантам дела о пожаре в "Зимней вишне" смягчили наказание

Суд сократил срок наказания троим фигурантам дела о пожаре в ТЦ Зимняя вишня

© РИА Новости / Георгий Шишкин | Перейти в медиабанкСквер "Парк ангелов", построенный в память о погибших в пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", в Кемерове
Сквер Парк ангелов, построенный в память о погибших в пожаре в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня, в Кемерове - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости / Георгий Шишкин
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Сквер "Парк ангелов", построенный в память о погибших в пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", в Кемерове. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Суд сократил срок наказания троим фигурантам дела о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" - бывшей главе регионального Госстройнадзора Танзиле Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и Никите Чередниченко, который руководил компанией, занимавшейся реконструкцией Кемеровского кондитерского комбината под ТЦ, говорится в судебных материалах, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Восьмой кассационный суд общей юрисдикции вынес решение об изменении обвинительного приговора 10 января. Как говорится в документах, речь идет о смягчении наказания без изменений квалификации.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них – дети. Всего было возбуждено четыре уголовных дела, все 15 фигурантов получили реальные сроки - от 5 до 18 лет лишения свободы. В 2024 году стало известно, что десять из 15 осужденных по делу о пожаре в "Зимней вишне" уже вышли на свободу. Комковы и Чередниченко среди тех, кто продолжал отбывать наказание.
Танзилия Комкова в Центральном районном суде Кемерово - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
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ПроисшествияКемерово
 
 
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