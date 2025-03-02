https://ria.ru/20250302/sud-2002527275.html

Троим фигурантам дела о пожаре в "Зимней вишне" смягчили наказание

Троим фигурантам дела о пожаре в "Зимней вишне" смягчили наказание - РИА Новости, 02.03.2025

Троим фигурантам дела о пожаре в "Зимней вишне" смягчили наказание

Суд сократил срок наказания троим фигурантам дела о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" - бывшей главе регионального Госстройнадзора Танзиле Комковой, ее... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T03:19:00+03:00

2025-03-02T03:19:00+03:00

2025-03-02T03:19:00+03:00

происшествия

кемерово

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Суд сократил срок наказания троим фигурантам дела о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" - бывшей главе регионального Госстройнадзора Танзиле Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и Никите Чередниченко, который руководил компанией, занимавшейся реконструкцией Кемеровского кондитерского комбината под ТЦ, говорится в судебных материалах, которые есть в распоряжении РИА Новости. Восьмой кассационный суд общей юрисдикции вынес решение об изменении обвинительного приговора 10 января. Как говорится в документах, речь идет о смягчении наказания без изменений квалификации. Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них – дети. Всего было возбуждено четыре уголовных дела, все 15 фигурантов получили реальные сроки - от 5 до 18 лет лишения свободы. В 2024 году стало известно, что десять из 15 осужденных по делу о пожаре в "Зимней вишне" уже вышли на свободу. Комковы и Чередниченко среди тех, кто продолжал отбывать наказание.

https://ria.ru/20241122/zimnyaya_vishnya-1985118271.html

кемерово

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, кемерово