https://ria.ru/20250302/strelba-2002611160.html
Начало драки в Мытищах, переросшей в стрельбу, попало на видео
Начало драки в Мытищах, переросшей в стрельбу, попало на видео - РИА Новости, 02.03.2025
Начало драки в Мытищах, переросшей в стрельбу, попало на видео
Начало драки в подмосковных Мытищах, которое переросло в стрельбу, попало на видео. РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T19:32:00+03:00
2025-03-02T19:32:00+03:00
2025-03-02T19:33:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
мытищи
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Начало драки в подмосковных Мытищах, которое переросло в стрельбу, попало на видео.На опубликованном видеоролике видно, как несколько молодых мужчин устроили драку в одном из торговых центров.Позднее произошла стрельба.В экстренных службах сообщили РИА Новости, что конфликт произошел между посетителем и охранником. По имеющимся данным, посетитель, выхватив пистолет, ранил охранника и еще двух человек, после чего стрелявший был оперативно задержан.
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московская область (подмосковье)
мытищи
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Начало драки в торговом центре в Мытищах
В Мытищах произошла стрельба в торговом центре, пострадали три человека, говорится в заявлении управления МВД по Московской области в Telegram-канале.
2025-03-02T19:32
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РИА Новости
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происшествия, московская область (подмосковье), мытищи
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Мытищи
Начало драки в Мытищах, переросшей в стрельбу, попало на видео
Опубликовано видео начала драки в Мытищах, которое переросло в стрельбу