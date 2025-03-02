https://ria.ru/20250302/strelba-2002611160.html

Начало драки в Мытищах, переросшей в стрельбу, попало на видео

Начало драки в Мытищах, переросшей в стрельбу, попало на видео - РИА Новости, 02.03.2025

Начало драки в Мытищах, переросшей в стрельбу, попало на видео

Начало драки в подмосковных Мытищах, которое переросло в стрельбу, попало на видео. РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T19:32:00+03:00

2025-03-02T19:32:00+03:00

2025-03-02T19:33:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

мытищи

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Начало драки в подмосковных Мытищах, которое переросло в стрельбу, попало на видео.На опубликованном видеоролике видно, как несколько молодых мужчин устроили драку в одном из торговых центров.Позднее произошла стрельба.В экстренных службах сообщили РИА Новости, что конфликт произошел между посетителем и охранником. По имеющимся данным, посетитель, выхватив пистолет, ранил охранника и еще двух человек, после чего стрелявший был оперативно задержан.

https://ria.ru/20250302/delo-2002609622.html

московская область (подмосковье)

мытищи

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2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Начало драки в торговом центре в Мытищах В Мытищах произошла стрельба в торговом центре, пострадали три человека, говорится в заявлении управления МВД по Московской области в Telegram-канале. 2025-03-02T19:32 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), мытищи