https://ria.ru/20250302/strelba-2002609475.html

В Мытищах рассказали о работе ТЦ, где произошла стрельба

В Мытищах рассказали о работе ТЦ, где произошла стрельба - РИА Новости, 02.03.2025

В Мытищах рассказали о работе ТЦ, где произошла стрельба

Торговый центр в подмосковных Мытищах, где ранее произошел инцидент со стрельбой и пострадали трое человек, работает в штатном режиме, сообщили в ТРК. РИА Новости, 02.03.2025

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Торговый центр в подмосковных Мытищах, где ранее произошел инцидент со стрельбой и пострадали трое человек, работает в штатном режиме, сообщили в ТРК. "Друзья, знаем, что многие переживают из-за новостей. Спешим вас успокоить — ситуация под контролем, стрелявший задержан, угроз больше нет. В ТРК безопасно, мы работаем в обычном режиме", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТРК "Красный Кит". Ранее в ГУ МВД по Московской области сообщили, что в одном из ТЦ в подмосковных Мытищах произошла стрельба. В экстренных службах сообщили РИА Новости, что конфликт произошел между посетителем и охранником. По имеющимся данным, посетитель, выхватив пистолет, ранил охранника и еще двух человек, после чего стрелявший был оперативно задержан. В подмосковной прокуратуре отмечали, что конфликт начался из-за того, что охранники не пропустили мужчину в здание, после чего тот распылил в их сторону газовый баллон. Затем злоумышленник покинул ТЦ, однако спустя непродолжительное время вернулся с травматическим пистолетом и произвел несколько выстрелов.

https://ria.ru/20250220/mahachkala-2000423924.html

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Начало драки в торговом центре в Мытищах В Мытищах произошла стрельба в торговом центре, пострадали три человека, говорится в заявлении управления МВД по Московской области в Telegram-канале. 2025-03-02T19:18 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, мытищи