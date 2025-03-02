https://ria.ru/20250302/strelba-2002601097.html

В Мытищах произошла стрельба в торговом центре, есть пострадавшие

В Мытищах произошла стрельба в торговом центре, есть пострадавшие - РИА Новости, 02.03.2025

В Мытищах произошла стрельба в торговом центре, есть пострадавшие

В Мытищах произошла стрельба в торговом центре, пострадали три человека, говорится в заявлении управления МВД по Московской области в Telegram-канале. РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T18:07:00+03:00

2025-03-02T18:07:00+03:00

2025-03-02T20:42:00+03:00

происшествия

мытищи

московская область (подмосковье)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В Мытищах произошла стрельба в торговом центре, пострадали три человека, говорится в заявлении управления МВД по Московской области в Telegram-канале."В Дежурную часть МУ МВД России "Мытищинское" поступило сообщение о том, что в одном из торговых центров, расположенных в Шараповском проезде, слышны звуки, похожие на выстрелы. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Правонарушитель задержан. В результате инцидента трое граждан получили телесные повреждения", — указывается в посте.Специалисты ведомства выясняют все обстоятельства произошедшего. По данным областной прокуратуры, около 17:10 сотрудники службы охраны ТЦ не пропустили в задние мужчину. Завязался конфликт, в ходе которого злоумышленник распылил содержимое газового баллона, после чего покинул торговый центр. Спустя непродолжительное время он вернулся с травматическим пистолетом и произвел несколько выстрелов.Как уточнили РИА Новости в экстренных службах, ранения получили один из охранников и еще два человека. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Хулиганство".

https://ria.ru/20250225/primore-2001398003.html

мытищи

московская область (подмосковье)

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Начало драки в торговом центре в Мытищах В Мытищах произошла стрельба в торговом центре, пострадали три человека, говорится в заявлении управления МВД по Московской области в Telegram-канале. 2025-03-02T18:07 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, мытищи, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии)