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В Мытищах произошла стрельба в торговом центре, есть пострадавшие - РИА Новости, 02.03.2025
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18:07 02.03.2025 (обновлено: 20:42 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/strelba-2002601097.html
В Мытищах произошла стрельба в торговом центре, есть пострадавшие
В Мытищах произошла стрельба в торговом центре, есть пострадавшие - РИА Новости, 02.03.2025
В Мытищах произошла стрельба в торговом центре, есть пострадавшие
В Мытищах произошла стрельба в торговом центре, пострадали три человека, говорится в заявлении управления МВД по Московской области в Telegram-канале. РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T18:07:00+03:00
2025-03-02T20:42:00+03:00
происшествия
мытищи
московская область (подмосковье)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В Мытищах произошла стрельба в торговом центре, пострадали три человека, говорится в заявлении управления МВД по Московской области в Telegram-канале."В Дежурную часть МУ МВД России "Мытищинское" поступило сообщение о том, что в одном из торговых центров, расположенных в Шараповском проезде, слышны звуки, похожие на выстрелы. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Правонарушитель задержан. В результате инцидента трое граждан получили телесные повреждения", — указывается в посте.Специалисты ведомства выясняют все обстоятельства произошедшего. По данным областной прокуратуры, около 17:10 сотрудники службы охраны ТЦ не пропустили в задние мужчину. Завязался конфликт, в ходе которого злоумышленник распылил содержимое газового баллона, после чего покинул торговый центр. Спустя непродолжительное время он вернулся с травматическим пистолетом и произвел несколько выстрелов.Как уточнили РИА Новости в экстренных службах, ранения получили один из охранников и еще два человека. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Хулиганство".
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мытищи
московская область (подмосковье)
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Начало драки в торговом центре в Мытищах
В Мытищах произошла стрельба в торговом центре, пострадали три человека, говорится в заявлении управления МВД по Московской области в Telegram-канале.
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происшествия, мытищи, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Мытищи, Московская область (Подмосковье), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Мытищах произошла стрельба в торговом центре, есть пострадавшие

В Мытищах произошла стрельба в ТЦ, пострадали 3 человека

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В Мытищах произошла стрельба в торговом центре, пострадали три человека, говорится в заявлении управления МВД по Московской области в Telegram-канале.
"В Дежурную часть МУ МВД России "Мытищинское" поступило сообщение о том, что в одном из торговых центров, расположенных в Шараповском проезде, слышны звуки, похожие на выстрелы. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Правонарушитель задержан. В результате инцидента трое граждан получили телесные повреждения", — указывается в посте.
© СоцсетиКонфликт посетителя и охраны в ТЦ "Красный кит" в Мытищах. Кадр видео
Конфликт постетителя с охраной в ТЦ Красный кит в Мытищах. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© Соцсети
Конфликт посетителя и охраны в ТЦ "Красный кит" в Мытищах. Кадр видео
Специалисты ведомства выясняют все обстоятельства произошедшего.
По данным областной прокуратуры, около 17:10 сотрудники службы охраны ТЦ не пропустили в задние мужчину. Завязался конфликт, в ходе которого злоумышленник распылил содержимое газового баллона, после чего покинул торговый центр. Спустя непродолжительное время он вернулся с травматическим пистолетом и произвел несколько выстрелов.
Как уточнили РИА Новости в экстренных службах, ранения получили один из охранников и еще два человека.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Хулиганство".
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ПроисшествияМытищиМосковская область (Подмосковье)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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