Стармер раскрыл, что Лондон и Париж задумали в вопросе конфликта на Украине
Стармер: Британия и Франция представят США план прекращения конфликта на Украине
© AP Photo / Aurelien MorissardПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
© AP Photo / Aurelien Morissard
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Лондон и Париж представят Вашингтону свой план по урегулированию конфликта на Украине, заявил премьер-министр Британии Кир Стармер в интервью BBC.
Он отметил, что его беседы с Владимиром Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном привели к соглашению о том, что Великобритания вместе с Францией и, возможно, еще одной или двумя странами будут работать с Украиной над планом прекращения боевых действий, а затем обсудят его с Соединенными Штатами.
Он отметил, что его беседы с Владимиром Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном привели к соглашению о том, что Великобритания вместе с Францией и, возможно, еще одной или двумя странами будут работать с Украиной над планом прекращения боевых действий, а затем обсудят его с Соединенными Штатами.
"Я думаю, мы сделали шаг в правильном направлении", — утверждает Стармер.
Накануне Трамп заявил, что Зеленский не проявил готовности к мирному урегулированию конфликта с Россией. При этом глава Белого дома выразил уверенность в том, что Зеленский переоценил свои позиции и должен немедленно заявить о своем стремлении к миру с Москвой.
Встреча Трампа и Зеленского, переросшая в итоге в перепалку, состоялась в Вашингтоне в пятницу. По данным телеканала Fox News, американский лидер "вышвырнул" главу киевского режима из-за проявленного тем неуважения. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом также было отменено.
В свою очередь, телеканал CBS News со ссылкой на высокопоставленные источники в окружении американского лидера сообщал, что произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине. Отмечалось, что чиновники в Киеве после произошедшего впали в отчаяние и добиваются от Белого дома возвращения к обсуждению, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским в настоящее время не хочет.
Накануне Трамп заявил, что Зеленский не проявил готовности к мирному урегулированию конфликта с Россией. При этом глава Белого дома выразил уверенность в том, что Зеленский переоценил свои позиции и должен немедленно заявить о своем стремлении к миру с Москвой.
Встреча Трампа и Зеленского, переросшая в итоге в перепалку, состоялась в Вашингтоне в пятницу. По данным телеканала Fox News, американский лидер "вышвырнул" главу киевского режима из-за проявленного тем неуважения. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом также было отменено.
В свою очередь, телеканал CBS News со ссылкой на высокопоставленные источники в окружении американского лидера сообщал, что произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине. Отмечалось, что чиновники в Киеве после произошедшего впали в отчаяние и добиваются от Белого дома возвращения к обсуждению, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским в настоящее время не хочет.