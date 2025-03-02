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Стармер раскрыл, что Лондон и Париж задумали в вопросе конфликта на Украине - РИА Новости, 02.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:15 02.03.2025 (обновлено: 15:56 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/starmer-2002568064.html
Стармер раскрыл, что Лондон и Париж задумали в вопросе конфликта на Украине
Стармер раскрыл, что Лондон и Париж задумали в вопросе конфликта на Украине - РИА Новости, 02.03.2025
Стармер раскрыл, что Лондон и Париж задумали в вопросе конфликта на Украине
Лондон и Париж представят Вашингтону свой план по урегулированию конфликта на Украине, заявил премьер-министр Британии Кир Стармер в интервью BBC. Он отметил,... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T13:15:00+03:00
2025-03-02T15:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
дональд трамп
франция
кир стармер
сша
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Лондон и Париж представят Вашингтону свой план по урегулированию конфликта на Украине, заявил премьер-министр Британии Кир Стармер в интервью BBC. Он отметил, что его беседы с Владимиром Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном привели к соглашению о том, что Великобритания вместе с Францией и, возможно, еще одной или двумя странами будут работать с Украиной над планом прекращения боевых действий, а затем обсудят его с Соединенными Штатами. "Я думаю, мы сделали шаг в правильном направлении", — утверждает Стармер. Накануне Трамп заявил, что Зеленский не проявил готовности к мирному урегулированию конфликта с Россией. При этом глава Белого дома выразил уверенность в том, что Зеленский переоценил свои позиции и должен немедленно заявить о своем стремлении к миру с Москвой. Встреча Трампа и Зеленского, переросшая в итоге в перепалку, состоялась в Вашингтоне в пятницу. По данным телеканала Fox News, американский лидер "вышвырнул" главу киевского режима из-за проявленного тем неуважения. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом также было отменено. В свою очередь, телеканал CBS News со ссылкой на высокопоставленные источники в окружении американского лидера сообщал, что произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине. Отмечалось, что чиновники в Киеве после произошедшего впали в отчаяние и добиваются от Белого дома возвращения к обсуждению, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским в настоящее время не хочет.
https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002549662.html
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в мире, украина, владимир зеленский, дональд трамп, франция, кир стармер, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Франция, Кир Стармер, США
Стармер раскрыл, что Лондон и Париж задумали в вопросе конфликта на Украине

Стармер: Британия и Франция представят США план прекращения конфликта на Украине

© AP Photo / Aurelien MorissardПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© AP Photo / Aurelien Morissard
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Лондон и Париж представят Вашингтону свой план по урегулированию конфликта на Украине, заявил премьер-министр Британии Кир Стармер в интервью BBC.

Он отметил, что его беседы с Владимиром Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном привели к соглашению о том, что Великобритания вместе с Францией и, возможно, еще одной или двумя странами будут работать с Украиной над планом прекращения боевых действий, а затем обсудят его с Соединенными Штатами.
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"Я думаю, мы сделали шаг в правильном направлении", — утверждает Стармер.

Накануне Трамп заявил, что Зеленский не проявил готовности к мирному урегулированию конфликта с Россией. При этом глава Белого дома выразил уверенность в том, что Зеленский переоценил свои позиции и должен немедленно заявить о своем стремлении к миру с Москвой.

Встреча Трампа и Зеленского, переросшая в итоге в перепалку, состоялась в Вашингтоне в пятницу. По данным телеканала Fox News, американский лидер "вышвырнул" главу киевского режима из-за проявленного тем неуважения. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом также было отменено.

В свою очередь, телеканал CBS News со ссылкой на высокопоставленные источники в окружении американского лидера сообщал, что произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине. Отмечалось, что чиновники в Киеве после произошедшего впали в отчаяние и добиваются от Белого дома возвращения к обсуждению, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским в настоящее время не хочет.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампФранцияКир СтармерСША
 
 
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