https://ria.ru/20250302/starmer-2002568064.html

Стармер раскрыл, что Лондон и Париж задумали в вопросе конфликта на Украине

Стармер раскрыл, что Лондон и Париж задумали в вопросе конфликта на Украине - РИА Новости, 02.03.2025

Стармер раскрыл, что Лондон и Париж задумали в вопросе конфликта на Украине

Лондон и Париж представят Вашингтону свой план по урегулированию конфликта на Украине, заявил премьер-министр Британии Кир Стармер в интервью BBC. Он отметил,... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T13:15:00+03:00

2025-03-02T13:15:00+03:00

2025-03-02T15:56:00+03:00

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Лондон и Париж представят Вашингтону свой план по урегулированию конфликта на Украине, заявил премьер-министр Британии Кир Стармер в интервью BBC. Он отметил, что его беседы с Владимиром Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном привели к соглашению о том, что Великобритания вместе с Францией и, возможно, еще одной или двумя странами будут работать с Украиной над планом прекращения боевых действий, а затем обсудят его с Соединенными Штатами. "Я думаю, мы сделали шаг в правильном направлении", — утверждает Стармер. Накануне Трамп заявил, что Зеленский не проявил готовности к мирному урегулированию конфликта с Россией. При этом глава Белого дома выразил уверенность в том, что Зеленский переоценил свои позиции и должен немедленно заявить о своем стремлении к миру с Москвой. Встреча Трампа и Зеленского, переросшая в итоге в перепалку, состоялась в Вашингтоне в пятницу. По данным телеканала Fox News, американский лидер "вышвырнул" главу киевского режима из-за проявленного тем неуважения. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом также было отменено. В свою очередь, телеканал CBS News со ссылкой на высокопоставленные источники в окружении американского лидера сообщал, что произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине. Отмечалось, что чиновники в Киеве после произошедшего впали в отчаяние и добиваются от Белого дома возвращения к обсуждению, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским в настоящее время не хочет.

https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002549662.html

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в мире, украина, владимир зеленский, дональд трамп, франция, кир стармер, сша