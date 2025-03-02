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"Третья мировая война": в США сделали громкое заявление после слов Стармера
"Третья мировая война": в США сделали громкое заявление после слов Стармера - РИА Новости, 02.03.2025
"Третья мировая война": в США сделали громкое заявление после слов Стармера
Размещение войск Великобритании на Украине приведет к мировой войне, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X. РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T22:43:00+03:00
2025-03-02T22:43:00+03:00
2025-03-02T22:43:00+03:00
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Размещение войск Великобритании на Украине приведет к мировой войне, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X.Так он отреагировал на слова британского премьера Кира Стармера о том, что Лондон готов "разместить силы" на земле и использовать самолеты в воздухе для поддержки украинского урегулирования."Это положит начало Третьей мировой войне", — считает Макгрегор.Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас после скандала в Белом доме, где Владимир Зеленский требовал от президента США Дональда Трампа гарантий безопасности для Киева, заявила, что ЕС продолжит поставлять киевскому режиму оружие для продолжения боевых действий, а также выразила мнение о необходимости для "свободного мира" найти нового лидера.
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"Третья мировая война": в США сделали громкое заявление после слов Стармера
Макгрегор: размещение британских войск на Украине приведет к мировой войне