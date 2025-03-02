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"Третья мировая война": в США сделали громкое заявление после слов Стармера - РИА Новости, 02.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:43 02.03.2025
https://ria.ru/20250302/ssha-2002630324.html
"Третья мировая война": в США сделали громкое заявление после слов Стармера
"Третья мировая война": в США сделали громкое заявление после слов Стармера - РИА Новости, 02.03.2025
"Третья мировая война": в США сделали громкое заявление после слов Стармера
Размещение войск Великобритании на Украине приведет к мировой войне, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X. РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T22:43:00+03:00
2025-03-02T22:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
великобритания
украина
лондон
владимир зеленский
кир стармер
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Размещение войск Великобритании на Украине приведет к мировой войне, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X.Так он отреагировал на слова британского премьера Кира Стармера о том, что Лондон готов "разместить силы" на земле и использовать самолеты в воздухе для поддержки украинского урегулирования."Это положит начало Третьей мировой войне", — считает Макгрегор.Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас после скандала в Белом доме, где Владимир Зеленский требовал от президента США Дональда Трампа гарантий безопасности для Киева, заявила, что ЕС продолжит поставлять киевскому режиму оружие для продолжения боевых действий, а также выразила мнение о необходимости для "свободного мира" найти нового лидера.
https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002625374.html
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в мире, сша, великобритания, украина, лондон, владимир зеленский, кир стармер, кайя каллас, министерство обороны сша, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Великобритания, Украина, Лондон, Владимир Зеленский, Кир Стармер, Кайя Каллас, Министерство обороны США, Евросоюз
"Третья мировая война": в США сделали громкое заявление после слов Стармера

Макгрегор: размещение британских войск на Украине приведет к мировой войне

© Фото : Royal Navy/Arron HoareВоеннослужащие на базе королевского военно-морского флота Великобритании Camp Viking
Военнослужащие на базе королевского военно-морского флота Великобритании Camp Viking - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© Фото : Royal Navy/Arron Hoare
Военнослужащие на базе королевского военно-морского флота Великобритании Camp Viking. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Размещение войск Великобритании на Украине приведет к мировой войне, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X.
Так он отреагировал на слова британского премьера Кира Стармера о том, что Лондон готов "разместить силы" на земле и использовать самолеты в воздухе для поддержки украинского урегулирования.
«
"Это положит начало Третьей мировой войне", — считает Макгрегор.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас после скандала в Белом доме, где Владимир Зеленский требовал от президента США Дональда Трампа гарантий безопасности для Киева, заявила, что ЕС продолжит поставлять киевскому режиму оружие для продолжения боевых действий, а также выразила мнение о необходимости для "свободного мира" найти нового лидера.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Зеленский отказался от прекращения огня, заявили в Белом доме
Вчера, 21:51
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАВеликобританияУкраинаЛондонВладимир ЗеленскийКир СтармерКайя КалласМинистерство обороны СШАЕвросоюз
 
 
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