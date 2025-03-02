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США не могут добиться от Украины понимания на переговорах, заявил Уолтц - РИА Новости, 02.03.2025
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18:08 02.03.2025
https://ria.ru/20250302/ssha-2002601192.html
США не могут добиться от Украины понимания на переговорах, заявил Уолтц
США не могут добиться от Украины понимания на переговорах, заявил Уолтц - РИА Новости, 02.03.2025
США не могут добиться от Украины понимания на переговорах, заявил Уолтц
США не могут добиться от Украины понимания, на какие уступки готов Киев ради мирного урегулирования, но предстоящие территориальные уступки очевидны, заявил... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T18:08:00+03:00
2025-03-02T18:08:00+03:00
в мире
сша
киев
украина
майк уолтц
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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. США не могут добиться от Украины понимания, на какие уступки готов Киев ради мирного урегулирования, но предстоящие территориальные уступки очевидны, заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц. "Мы не можем получить никакой конкретики от украинцев, но очевидно, что будут определенные территориальные уступки", - сообщил он в интервью телеканалу CNN на вопрос о возможных уступках со стороны Киева. Уолтц добавил, что американская администрация ожидает и определенных уступок со стороны России.
https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002597657.html
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в мире, сша, киев, украина, майк уолтц
В мире, США, Киев, Украина, Майк Уолтц
США не могут добиться от Украины понимания на переговорах, заявил Уолтц

Уолтц: США не могут добиться от Украины понимания, на какие уступки пойдет Киев

© AP Photo / Alex BrandonСоветник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц
Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. США не могут добиться от Украины понимания, на какие уступки готов Киев ради мирного урегулирования, но предстоящие территориальные уступки очевидны, заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.
«
"Мы не можем получить никакой конкретики от украинцев, но очевидно, что будут определенные территориальные уступки", - сообщил он в интервью телеканалу CNN на вопрос о возможных уступках со стороны Киева.
Уолтц добавил, что американская администрация ожидает и определенных уступок со стороны России.
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