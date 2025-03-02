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"Они были в слезах": Уолтц раскрыл подробности дебоша Зеленского в США - РИА Новости, 02.03.2025
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17:00 02.03.2025 (обновлено: 19:10 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/ssha-2002593059.html
"Они были в слезах": Уолтц раскрыл подробности дебоша Зеленского в США
"Они были в слезах": Уолтц раскрыл подробности дебоша Зеленского в США - РИА Новости, 02.03.2025
"Они были в слезах": Уолтц раскрыл подробности дебоша Зеленского в США
Посол Украины в США Оксана Маркарова и глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак чуть не зарыдали во время спора главы киевского режима с президентом США... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T17:00:00+03:00
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Посол Украины в США Оксана Маркарова и глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак чуть не зарыдали во время спора главы киевского режима с президентом США Дональдом Трампом, заявил советник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолтц в эфире Fox News."Его посол и советник были практически в слезах, желая продолжить (переговоры. — Прим. ред.). Но Зеленский все еще спорил", — отметил он.На вопрос о том, осознал ли Зеленский, что произошло, Уолтц ответил отрицательно, отметив при этом, что его команда все поняла.Помощник американского президента сказал, что после переговоров у него был разговор с украинской делегаций, на которой он сообщил, что главе киевского режима и его команде следовало покинуть Белый дом. Уолтц отметил, что Зеленский не был удивлен.Как заявил Уолтс, он сказал главе киевского режима, что время было не на его стороне ни в рамках мировой политической ситуации, "ни в боевых действиях". Он также отрицает, что срыв переговоров между Украиной и США был запланирован.В Сети также распространилось видео, на котором украинский посол не смогла сдержать стыд и закрыла лицо рукой во время дебоша главы киевского режима в Белом доме.В пятницу в Вашингтоне состоялась встреча Трампа и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. По данным телеканала Fox News, президент США вышвырнул главу киевского режима после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение.
https://ria.ru/20250302/lavrov-2002580690.html
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в мире, сша, украина, владимир зеленский, майк уолтц, дональд трамп
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Майк Уолтц, Дональд Трамп
"Они были в слезах": Уолтц раскрыл подробности дебоша Зеленского в США

Уолтц: Ермак и посол Украины Маркарова покинули Белый дом чуть ли не в слезах

© AP Photo / Alex BrandonСоветник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц
Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Посол Украины в США Оксана Маркарова и глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак чуть не зарыдали во время спора главы киевского режима с президентом США Дональдом Трампом, заявил советник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолтц в эфире Fox News.
"Его посол и советник были практически в слезах, желая продолжить (переговоры. — Прим. ред.). Но Зеленский все еще спорил", — отметил он.
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На вопрос о том, осознал ли Зеленский, что произошло, Уолтц ответил отрицательно, отметив при этом, что его команда все поняла.
Помощник американского президента сказал, что после переговоров у него был разговор с украинской делегаций, на которой он сообщил, что главе киевского режима и его команде следовало покинуть Белый дом. Уолтц отметил, что Зеленский не был удивлен.
Как заявил Уолтс, он сказал главе киевского режима, что время было не на его стороне ни в рамках мировой политической ситуации, "ни в боевых действиях". Он также отрицает, что срыв переговоров между Украиной и США был запланирован.
В Сети также распространилось видео, на котором украинский посол не смогла сдержать стыд и закрыла лицо рукой во время дебоша главы киевского режима в Белом доме.
В пятницу в Вашингтоне состоялась встреча Трампа и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. По данным телеканала Fox News, президент США вышвырнул главу киевского режима после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение.
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