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Рубио распорядился ускорить доставку оборонной помощи Израилю
Рубио распорядился ускорить доставку оборонной помощи Израилю - РИА Новости, 02.03.2025
Рубио распорядился ускорить доставку оборонной помощи Израилю
США ускорят доставку оборонной помощи Израилю на 4 миллиарда долларов, заявил госсекретарь Марко Рубио. РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T04:27:00+03:00
2025-03-02T04:27:00+03:00
2025-03-02T05:48:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. США ускорят доставку оборонной помощи Израилю на 4 миллиарда долларов, заявил госсекретарь Марко Рубио."Я подписал декларацию об использовании особых полномочий для ускорения доставки оборонной помощи Израилю примерно на 4 млрд долларов", - говорится в распространенном заявлении Рубио.Он подчеркнул, что установленные экс-президентом США Джо Байденом условия и ограничения для передачи военной помощи Израилю были "необоснованными и политизированными", в то время как решение президента Дональда Трампа отменить их является признаком того, что у Израиля нет большего союзника в Белом доме, чем действующий американский лидер.В мае 2024 года Байден приостановил поставку в Израиль определенных видов наступательного оружия оружия, артиллерийских снарядов и авиабомб, включая 2000-фунтовые, из-за опасений их возможного использования в густонаселенных районах сектора Газа. В январе 2025 года Трамп подтвердил, что его администрация сняла ограничения на отправку 2000-фунтовых бомб Израилю, подчеркнув, что они находились на хранении длительное время. Месяцем позже министерство обороны Израиля заявило о прибытии первой партии таких бомб.
https://ria.ru/20250226/lavrov-2001709114.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, государственный департамент сша, сша, марко рубио, джо байден, дональд трамп
В мире, Израиль, Государственный департамент США, США, Марко Рубио, Джо Байден, Дональд Трамп
Рубио распорядился ускорить доставку оборонной помощи Израилю
США ускорят доставку оборонной помощи Израилю на четыре миллиарда долларов