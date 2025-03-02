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Рубио распорядился ускорить доставку оборонной помощи Израилю - РИА Новости, 02.03.2025
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04:27 02.03.2025 (обновлено: 05:48 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/ssha-2002528610.html
Рубио распорядился ускорить доставку оборонной помощи Израилю
Рубио распорядился ускорить доставку оборонной помощи Израилю - РИА Новости, 02.03.2025
Рубио распорядился ускорить доставку оборонной помощи Израилю
США ускорят доставку оборонной помощи Израилю на 4 миллиарда долларов, заявил госсекретарь Марко Рубио. РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T04:27:00+03:00
2025-03-02T05:48:00+03:00
в мире
израиль
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сша
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джо байден
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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. США ускорят доставку оборонной помощи Израилю на 4 миллиарда долларов, заявил госсекретарь Марко Рубио."Я подписал декларацию об использовании особых полномочий для ускорения доставки оборонной помощи Израилю примерно на 4 млрд долларов", - говорится в распространенном заявлении Рубио.Он подчеркнул, что установленные экс-президентом США Джо Байденом условия и ограничения для передачи военной помощи Израилю были "необоснованными и политизированными", в то время как решение президента Дональда Трампа отменить их является признаком того, что у Израиля нет большего союзника в Белом доме, чем действующий американский лидер.В мае 2024 года Байден приостановил поставку в Израиль определенных видов наступательного оружия оружия, артиллерийских снарядов и авиабомб, включая 2000-фунтовые, из-за опасений их возможного использования в густонаселенных районах сектора Газа. В январе 2025 года Трамп подтвердил, что его администрация сняла ограничения на отправку 2000-фунтовых бомб Израилю, подчеркнув, что они находились на хранении длительное время. Месяцем позже министерство обороны Израиля заявило о прибытии первой партии таких бомб.
https://ria.ru/20250226/lavrov-2001709114.html
https://ria.ru/20250302/izrail-2002522473.html
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в мире, израиль, государственный департамент сша, сша, марко рубио, джо байден, дональд трамп
В мире, Израиль, Государственный департамент США, США, Марко Рубио, Джо Байден, Дональд Трамп
Рубио распорядился ускорить доставку оборонной помощи Израилю

США ускорят доставку оборонной помощи Израилю на четыре миллиарда долларов

© AP Photo / Baz RatnerИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© AP Photo / Baz Ratner
Израильские военные. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. США ускорят доставку оборонной помощи Израилю на 4 миллиарда долларов, заявил госсекретарь Марко Рубио.
"Я подписал декларацию об использовании особых полномочий для ускорения доставки оборонной помощи Израилю примерно на 4 млрд долларов", - говорится в распространенном заявлении Рубио.
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Он подчеркнул, что установленные экс-президентом США Джо Байденом условия и ограничения для передачи военной помощи Израилю были "необоснованными и политизированными", в то время как решение президента Дональда Трампа отменить их является признаком того, что у Израиля нет большего союзника в Белом доме, чем действующий американский лидер.
В мае 2024 года Байден приостановил поставку в Израиль определенных видов наступательного оружия оружия, артиллерийских снарядов и авиабомб, включая 2000-фунтовые, из-за опасений их возможного использования в густонаселенных районах сектора Газа. В январе 2025 года Трамп подтвердил, что его администрация сняла ограничения на отправку 2000-фунтовых бомб Израилю, подчеркнув, что они находились на хранении длительное время. Месяцем позже министерство обороны Израиля заявило о прибытии первой партии таких бомб.
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В миреИзраильГосударственный департамент СШАСШАМарко РубиоДжо БайденДональд Трамп
 
 
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