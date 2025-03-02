https://ria.ru/20250302/ssha-2002528610.html

Рубио распорядился ускорить доставку оборонной помощи Израилю

Рубио распорядился ускорить доставку оборонной помощи Израилю - РИА Новости, 02.03.2025

Рубио распорядился ускорить доставку оборонной помощи Израилю

США ускорят доставку оборонной помощи Израилю на 4 миллиарда долларов, заявил госсекретарь Марко Рубио. РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T04:27:00+03:00

2025-03-02T04:27:00+03:00

2025-03-02T05:48:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. США ускорят доставку оборонной помощи Израилю на 4 миллиарда долларов, заявил госсекретарь Марко Рубио."Я подписал декларацию об использовании особых полномочий для ускорения доставки оборонной помощи Израилю примерно на 4 млрд долларов", - говорится в распространенном заявлении Рубио.Он подчеркнул, что установленные экс-президентом США Джо Байденом условия и ограничения для передачи военной помощи Израилю были "необоснованными и политизированными", в то время как решение президента Дональда Трампа отменить их является признаком того, что у Израиля нет большего союзника в Белом доме, чем действующий американский лидер.В мае 2024 года Байден приостановил поставку в Израиль определенных видов наступательного оружия оружия, артиллерийских снарядов и авиабомб, включая 2000-фунтовые, из-за опасений их возможного использования в густонаселенных районах сектора Газа. В январе 2025 года Трамп подтвердил, что его администрация сняла ограничения на отправку 2000-фунтовых бомб Израилю, подчеркнув, что они находились на хранении длительное время. Месяцем позже министерство обороны Израиля заявило о прибытии первой партии таких бомб.

https://ria.ru/20250226/lavrov-2001709114.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, государственный департамент сша, сша, марко рубио, джо байден, дональд трамп